Петрович: парад в честь 75-летия Победы запомнится надолго

Утро на Sputnik’e Петрович: парад в честь 75-летия Победы запомнится надолго

Парад Победы 24 июня 1945 года, состоявшийся 75 лет назад, был грандиозным мероприятием, аналогов которому в мировой истории на тот момент не было. И так сложилось, что в этом году, из-за разразившейся пандемии, мероприятия, посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне, были перенесены с традиционной даты 9 мая на 24 июня в память о том Параде. Об этом сообщил глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. По его словам, дата 24 июня - не случайная, и даже можно сказать, сакральная в истории Советского союза и Молдовы в том числе. Как отметил Петрович, сегодняшний парад обещает быть впечатляющим мероприятием.

"По главной площади Российской Федерации сегодня пройдут представители всех родов вооруженных сил, историческая техника времен Великой Отечественной войны, современная техника, которая сегодня состоит на вооружении", - заявил Петрович.

По словам главы комитета "Победа", 75 лет назад, в последние дни войны уже обсуждалась идея парада. К этому событию готовились, его планировали организовать 22 июня, в годовщину начала войны, но в итоге дату немного перенесли и парад состоялся 24 июня 1945 года.

"Это было масштабное событие, готовились к нему очень основательно. Тогда по Красной площади прошли солдаты и офицеры, которые были удостоены пяти и более боевых наград, которые представляли все рода войск: военно-морской флот, сухопутные войска, военно-воздушные силы", - добавил Петрович.

Он подчеркнул, что нынешний год непростой, и по объективным причинам парад на Красной площади пришлось перенести, но то, что он был сдвинут именно на эту дату, тоже, в своем роде, символично.

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