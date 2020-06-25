Кунев: чем государство могло бы помочь бизнесу в кризисный период

Скоро месяц, как экономика Молдовы вышла из карантина и возвращается к нормальной жизни. Тем не менее, экономический кризис добирается до все большего числа отраслей, в стране отмечен рост безработицы. Что можно сделать властям в нерадостных реалиях, рассказал член экономического совета при президенте Молдовы Вячеслав Кунев. По его словам, если ранее люди, не нашедшие для себя применение либо достойный заработок в отечественной экономике, просто уезжали, то сейчас такой возможности нет. И государству нужно задуматься о том, чем бы занять этих граждан.
"В нынешнем году уехать на заработки им вряд ли удастся. Нужно понимать, что большинство год проведет здесь. Включение этих граждан в молдавскую экономику возможно в случае использования их, как инициативных людей, с содействием в запуске их бизнеса со стороны государства и ликвидацией любых бюрократических барьеров", - считает Кунев.
К тому же, подчеркнул Кунев, если человек создает новые рабочие места, выплачивает зарплату сотрудникам, но сейчас у него возникли временные трудности с выплатами налогов — необходимо предусмотреть для него вариант отсрочки. Невыплата налогов из-за временных сложностей нынешнего периода не должна приводить к автоматической блокировке счетов экономического агента.
"Я разговаривал со многими предпринимателями, они опасаются брать новых сотрудников, потому что как только они не перечислили какие-то налоги, все счета им блокируют. В таких условиях наем новых людей — это колоссальные риски", - сказал Кунев.
Кроме того, необходимо создать условия, выгодные для ведения бизнеса онлайн. Это должно быть максимально дешево и быстро, добавил эксперт. Также на время пандемии банки могли бы взять на себя оплату всех комиссионных платежей. Если и есть в нашей экономике отрасль, которую кризис практически не затронул, так это банковская сфера. У банков огромные валютные резервы, и необходимо сделать так, чтобы их резервы работали на благо экономики страны.
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