Кунев: чем государство могло бы помочь бизнесу в кризисный период

Утро на Sputnik’e Кунев: чем государство могло бы помочь бизнесу в кризисный период

Скоро месяц, как экономика Молдовы вышла из карантина и возвращается к нормальной жизни. Тем не менее, экономический кризис добирается до все большего числа отраслей, в стране отмечен рост безработицы. Что можно сделать властям в нерадостных реалиях, рассказал член экономического совета при президенте Молдовы Вячеслав Кунев. По его словам, если ранее люди, не нашедшие для себя применение либо достойный заработок в отечественной экономике, просто уезжали, то сейчас такой возможности нет. И государству нужно задуматься о том, чем бы занять этих граждан.

"В нынешнем году уехать на заработки им вряд ли удастся. Нужно понимать, что большинство год проведет здесь. Включение этих граждан в молдавскую экономику возможно в случае использования их, как инициативных людей, с содействием в запуске их бизнеса со стороны государства и ликвидацией любых бюрократических барьеров", - считает Кунев.

По мнению эксперта, все, что касается запуска новых бизнес-проектов, должно быть максимально упрощено, делаться онлайн и, по возможности, бесплатно. Также стоит активно развивать такие программы, как "1+1" — модель, когда на каждый вложенный собственный лей бизнесмена государство вкладывает в этот бизнес точно такую же сумму.

К тому же, подчеркнул Кунев, если человек создает новые рабочие места, выплачивает зарплату сотрудникам, но сейчас у него возникли временные трудности с выплатами налогов — необходимо предусмотреть для него вариант отсрочки. Невыплата налогов из-за временных сложностей нынешнего периода не должна приводить к автоматической блокировке счетов экономического агента.

"Я разговаривал со многими предпринимателями, они опасаются брать новых сотрудников, потому что как только они не перечислили какие-то налоги, все счета им блокируют. В таких условиях наем новых людей — это колоссальные риски", - сказал Кунев.

Кроме того, необходимо создать условия, выгодные для ведения бизнеса онлайн. Это должно быть максимально дешево и быстро, добавил эксперт. Также на время пандемии банки могли бы взять на себя оплату всех комиссионных платежей. Если и есть в нашей экономике отрасль, которую кризис практически не затронул, так это банковская сфера. У банков огромные валютные резервы, и необходимо сделать так, чтобы их резервы работали на благо экономики страны.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova