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Михаил Пойсик
© Sputnik /

Пойсик: почему в Молдове крайне низкая эффективность сельского хозяйства

Утро на Sputnik’e
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200625/30712324/poisic-pochemu-v-moldova-krayne-nizkaya-effektivnost-selskogo-khozyaystva.html

Молдова экспортирует преимущественным образом сырье, хотя гораздо выгоднее было бы экспортировать переработанную продукцию, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова экономист Михаил Пойсик.

Утро на Sputnik’e
Пойсик: почему в Молдове крайне низкая эффективность сельского хозяйства

Для сельского хозяйства Молдовы критически важно сохранять как западное, так и восточное направления экспорта, поскольку на Запад и на Восток мы экспортируем совершенно разную продукцию. И если на экспорт в западном направлении идет в основном сырье, то на Востоке востребована и наша переработанная продукция, подчеркнул экономист Михаил Пойсик.

"Мы на Запад поставляем либо продукцию из давальческого сырья, либо примитивное сырье: пшеницу, кукурузу, подсолнечник, орехи. А что касается переработанной продукции, то мы экспортируем лишь четыре позиции: вино, сахар, концентрированные соки и подсолнечное масло", - отметил Пойсик.

Трактор вспахивает землю
© AP Photo / Jens Meyer
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По его словам, этот год для сельхозпроизводителей стал очень неудачным, и дело не только в экономическом кризисе, вызванном пандемией. Из-за ограниченных ресурсов государство не в силах оказать сельхозпроизводителям ту помощь, которую должно было бы. У нас в сельском хозяйстве занята четверть населения, и государство просто не сможет оказать существенную поддержку такому количеству человек. Если бы в Молдове, как в большинстве развитых стран, сельхозпроизводители составляли 1,5-2% населения, конечно, они вправе были бы рассчитывать на существенную помощь.

"Развитые страны выделяют сельхозпроизводителям дотации в размере 250-350 евро на гектар. У нас — только 20 евро, и то это очень проблемно для государства. В итоге мы пришли практически к уровню натурального хозяйства — к примеру, 96% молока в стране производится в личных хозяйствах", - сообщил Пойсик.

Урожай пшеницы.
© Sputnik / Irina Leahova
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По мнению экономиста, свою роль в этой ситуации сыграло то, что большая часть обрабатываемой земли приходится на небольшие участки в пределах двух гектаров, у каждого из которых свой владелец. А два гектара — это крайне мало для серьезного сельскохозяйственного производства. Как заявил эксперт, на такой площади не может идти речи о применении современных технологий, о соблюдении севооборота. В результате - очень низкий урожай. В правильно организованном хозяйстве урожай пшеницы составляет 6 тонн с гектара, но в наших хозяйствах — только 3, в лучшем случае, 4 тонны, заключил Пойсик.

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