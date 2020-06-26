Головатюк: какие коррективы внесла пандемия в экономику Молдовы

Какие составные части нашей экономики пострадали от пандемии сильнее всего, и что происходит в экономике сейчас, в эфире радиостудии Sputnik Молдова объяснил председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимир Головатюк.

Утро на Sputnik’e Головатюк: какие коррективы внесла пандемия в экономику Молдовы

В 2020 год Молдова вступала настроенной достаточно оптимистично, и экономические предпосылки к тому были. Бюджет страны был утвержден, в нем большая роль отводилась как социальным, так и инвестиционным проектам. Предполагались определенные экономические преобразования, прогнозировался экономический рост, однако пандемия внесла свои коррективы, отметил экономист Владимир Головатюк.

Как подчеркнул эксперт, это глобальное явление, поэтому, естественно, что негативное влияние ощутила и молдавская экономика. По словам депутата, когда планировалось введение чрезвычайного положения, строились прогнозы относительно того, какие сектора экономики будут подвержены повышенным рискам.

"Говорилось о том, что пострадает вся экономика, но сильнее всего — сектор HoReCa. Этот прогноз подтвердился. Было просчитано количество занятых, объем фонда оплаты труда в этих секторах экономики, чтобы правительство могло разработать меры поддержки как монетарного, так и немонетарного характера", - заявил Головатюк.

Также, добавил экономист, дальнейший анализ ситуации позволил сделать вывод, что пострадал весь сектор услуг и торговля непродовольственными товарами.

Но здесь является важным и такой момент: зеркалом ситуации в экономике являются поступления в бюджет. И если март с апрелем демонстрировали катастрофическое снижение бюджетных поступлений, в отдельные дни — до уровня 40-45% против соответствующих показателей прошлого года, то в мае, после того, как правительство пошло на смягчение ряда ограничительных мер, поступления в бюджет стали расти.

"Если в апреле отставание от показателей прошлого года было на уровне 35%, то в мае — всего минус десять. Я не думаю, что в июне удастся ликвидировать этот минус, но, во всяком случае, отставание от прошлого года постепенно сглаживается", - заключил Головатюк.

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