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Галина Кирьякова
© Sputnik / Miroslav Rotari

Кирьякова: население зря расслабилось - COVID-19 существует

Утро на Sputnik’e
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1439)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200626/30729854/ciriacova-naselenie-zrya-rasslabilos-covid-19-suschestvuet.html

Известный в Кишиневе врач-инфекционист Галина Кирьякова в эфире радиостудии Sputnik Молдова призвала граждан не пренебрегать мерами карантинной безопасности.

Утро на Sputnik’e
Кирьякова: население зря расслабилось - COVID-19 существует

После частичного снятия ограничительных мер в связи с пандемией число новых случаев заражения COVID-19 в республике увеличилось, вопреки предыдущим прогнозам специалистов. Безответственность и неразумность действий определенной части населения страны, пренебрегающей мерами профилактики новой коронавирусной инфекции, приводят к печальным результатам. Такое мнение высказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова заведующая реанимационным отделением инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.

"Складывается впечатление, что многие граждане сознательно пренебрегают рекомендациями врачей. Какая-то глупая протестная волна наблюдается. Зачем-то вбрасываются фейки, что этого вируса не существует. Достаточно посмотреть, как сильно он влияет на организм людей, чтобы понять, насколько все серьезно", - сказала врач.

Эмблема ВОЗ, архивное фото.
© Sputnik / Алексей Витвицкий
ВОЗ: в Европе новая вспышка коронавируса
Собеседница подчеркнула, что в Молдове сложно давать прогнозы по ситуации с COVID-19. Еще совсем недавно специалисты надеялись, что инфекция отступит. Потом рассчитывали, что высокая смертность среди врачей, а также участившиеся случаи заражения людей молодого возраста отрезвят общество, заставят адекватно реагировать на проблему. Однако после частичного снятия ограничительных мер население наоборот расслабилось.

Тем не менее, Кирьякова выразила уверенность, что к осени появится вакцина от нового вируса, а с COVID-19 справятся с помощью лечебной тактики.

"Я оптимист, я верю, что все силы ряда стран, брошенные на создание вакцины, приведут хорошим результатам. Вакцина – это часть лечебных мер. COVID-19 удастся победить", - подытожила специалист.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1439)

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