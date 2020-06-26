Кирьякова: население зря расслабилось - COVID-19 существует

Известный в Кишиневе врач-инфекционист Галина Кирьякова в эфире радиостудии Sputnik Молдова призвала граждан не пренебрегать мерами карантинной безопасности.

Утро на Sputnik’e Кирьякова: население зря расслабилось - COVID-19 существует

После частичного снятия ограничительных мер в связи с пандемией число новых случаев заражения COVID-19 в республике увеличилось, вопреки предыдущим прогнозам специалистов. Безответственность и неразумность действий определенной части населения страны, пренебрегающей мерами профилактики новой коронавирусной инфекции, приводят к печальным результатам. Такое мнение высказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова заведующая реанимационным отделением инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.

"Складывается впечатление, что многие граждане сознательно пренебрегают рекомендациями врачей. Какая-то глупая протестная волна наблюдается. Зачем-то вбрасываются фейки, что этого вируса не существует. Достаточно посмотреть, как сильно он влияет на организм людей, чтобы понять, насколько все серьезно", - сказала врач.

Собеседница подчеркнула, что в Молдове сложно давать прогнозы по ситуации с COVID-19. Еще совсем недавно специалисты надеялись, что инфекция отступит. Потом рассчитывали, что высокая смертность среди врачей, а также участившиеся случаи заражения людей молодого возраста отрезвят общество, заставят адекватно реагировать на проблему. Однако после частичного снятия ограничительных мер население наоборот расслабилось.

Тем не менее, Кирьякова выразила уверенность, что к осени появится вакцина от нового вируса, а с COVID-19 справятся с помощью лечебной тактики.

"Я оптимист, я верю, что все силы ряда стран, брошенные на создание вакцины, приведут хорошим результатам. Вакцина – это часть лечебных мер. COVID-19 удастся победить", - подытожила специалист.

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