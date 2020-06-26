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Лилия Федорова.
© Sputnik / Miroslav Rotari

Нарколог: не нужно думать, что наркозависимость - удел только маргиналов

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200626/30734641/narkolog-ne-nuzhno-dumat-chto-narkozavisimost-udel-tolko-marginalov.html

Сегодня - Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Как выглядит в этом плане Молдова по сравнениб с нашими соседями? Об этом рассказала нарколог и психиатр Лилия Федорова.

Утро на Sputnik’e
Нарколог: не нужно думать, что наркозависимость - удел только маргиналов

Проблема наркомании, к сожалению, остается животрепещущей для молдавского общества. Наркозависимость – это болезнь, которая не знает границ, напомнила врач психиатр-нарколог Лилия Федорова.

"В Молдове дела с наркозависимостью обстоят не лучше и не хуже, чем у соседей. Наркотики проникли во все слои населения, как и во всем мире. Наркозависимость – это страшная болезнь. Она может поразить и богатых, и бедных, молодых и стариков", - отметила собеседница.

Специалист лаборатории по исследованию наркотических средств, архивное фото.
© Sputnik / Виталий Аньков
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Она добавила, что любые виды зависимости - это повреждение мозга.

"Изменения, которые происходят в работе мозга, могут привести к тому, что человек начинает употреблять наркотики снова и снова – так и развиваются наркомания или алкоголизм", - сказала Федорова.

Самый верный способ не стать болезнезависимым – это отказаться уже от первой дозы, добавила врач. Не нужно думать, что в первом приеме нет никакой опасности. Это самое большое заблуждение.

"Даже не пробуй! Потом будет сражение, борьба, в которой ты никогда не станешь победителем – такой совет хочу дать всем, особенно молодым людям, желающих "поэкспериментировать", - сказала Федорова.

Она обратила внимание, что в мире есть масса полезных, эволюционно приятных занятий для людей, где можно себя проявить.

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