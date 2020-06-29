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Виктор Жук
© Sputnik / Miroslav Rotari

Жук: в Молдове геополитический фактор останется открытым

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (64)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200629/30752100/juc-v-moldova-pravye-i-levye-kandidaty-v-prezidenty-izmenyat-svoyu-ritoriku.html

Как на предстоящих выборах президента страны будет применяться "геополитическая карта", объяснил в эфире радиостудии Sputnik Молдова политолог Виктор Жук.

Утро на Sputnik’e
Жук: в Молдове геополитический фактор останется открытым

Выборы президента Молдовы - не за горами, они пройдут нынешней осенью. Политолог Виктор Жук не исключает, что в риторике электоральных конкурентов (правых и правоцентристов, левых и левоцентристов) геополитика не будет играть столь существенную роль, как в предыдущие годы. Тем не менее, без нее не обойдется, когда речь пойдет о конкретных намерениях, а не о популистских заявлениях.

"Геополитическая карта", которую всегда используют игроки, никогда не шла на пользу стране. Но сейчас актуальной становится проблема экономической ситуации после пандемии. Конечно, правые и левые кандидаты будут говорить о необходимости сотрудничества с внешними партнерами", - отметил эксперт.

Президент РМ Игорь Додон.
© Photo : Miroslav Rotari.
Додон о действиях оппозиции и досрочных парламентских выборах
По его словам, представители правых и правоцентристов будут настаивать на сотрудничестве с ЕС и США – для привлечения инвестиций. Представители левых партий вновь вернутся к вопросу получения 200-миллионого кредита из России.

"Кандидат от левых, безусловно, будет выступать за развитие сотрудничества с восточным вектором, СНГ и ЕАЭС. Так что геополитический фактор будет открытым", - отметил Жук.

Политолог также подтвердил, что борьба за кресло президента развернется среди известных личностей. Не стоит рассчитывать, что электорат сделает иной выбор. К "темным лошадкам", как к альтернативе, молдавское общество пока не готово.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (64)

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