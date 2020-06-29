Манастырлы: сейчас об отставке правительства речи идти не может

Возможностей для отправки в отставку действующего правительства у оппозиции нет и в ближайшее время не просматривается, заявил в эфире студии Sputnik Молдова политолог Сергей Манастырлы.

Утро на Sputnik’e Манастырлы: сейчас об отставке правительства речи идти не может

Политическая жизнь в Молдове как-то замерла — может, жара так повлияла на отечественную политику, а может, это "затишье перед бурей", и нас впереди могут ожидать весьма резонансные события. Но пока что на политическом горизонте совсем спокойно, разве что оппозиция продолжает муссировать тему отправки правительства Кику в отставку. Есть ли шансы на подобный исход, рассказал политолог Сергей Манастырлы.

"Все представленные в парламенте политические силы, которые относят себя к оппозиции, заявляют о необходимости отправить нынешнее правительство в отставку, но при этом у них нет консенсуса, как и за какое правительство они будут голосовать все вместе. Более того, они отказываются голосовать друг с другом по тем или иным причинам", - отметил Манастырлы.

Политолог напомнил, что Майя Санду заявляла о своем отказе голосовать совместно с депутатами PRO-Moldova, а вице-спикер парламента Александр Слусарь не раз подчеркивал, что платформа DA отказывается голосовать вместе в партией "ШОР". Таким образом, оппозиция оказывается в очень фрагментированном состоянии. При этом, даже если правящую коалицию, состоящую сейчас из Демпартии и Партии социалистов, покинут какие-либо из депутатов, все равно не набирается необходимого количества голосов для утверждения нового правительства.

Отсутствие консенсуса не позволит оппозиционным силам проголосовать за новое правительство, а отправить в отставку правительство Кику и не назначить при этом никакое другое взамен — это было бы величайшей политической глупостью, полагает Манастырлы.

По словам политолога, сколько бы депутатов сейчас ни ушло из правящего большинства, вероятность смены правительства довольно низкая. Но если возникнут договоренности у представителей олигархических групп с представителями внешнеполитических групп влияния — тогда возможны попытки отправить нынешнее правительство в отставку. Впрочем, на данный момент, по всей видимости, об отставке речи идти не может, поскольку от тех, кто возьмет на себя такую ответственность, потребуется гигантская политическая смелость, чтобы взять на себя все последствия этого решения.

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