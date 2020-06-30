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Галина Шеларь
© Sputnik / Miroslav Rotari

Шеларь: мы не вправе диктовать условия, чтобы взять кредит у России

Утро на Sputnik’e
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200630/30765438/selari-my-ne-vprave-diktovat-usloviya-chtoby-vzyat-kredit-u-russia.html

Экономист Галина Шеларь в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассуждает о том, насколько серьезны перспективы получить кредит от Российской Федерации со второй попытки.

Утро на Sputnik’e
Шеларь: мы не вправе диктовать условия, чтобы взять кредит у России

Свыше 60% респондентов соцопроса положительно оценивают желание президента Игоря Додона возобновить переговоры о выделении Молдове российского кредита в 200 миллионов евро. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Ассоциацией социологов и демографов. Как сообщил Додон в ходе брифинга, уже на этой неделе власти республики намерены инициировать процедуру возобновления переговоров по получению российского кредита.

Валюта разных стран
© Sputnik / Yana Zaharova
Додон: на этой неделе власти инициируют переговоры по российскому кредиту

Экономист Галина Шеларь полагает, что сам факт согласия России с тем, что переговоры могут быть начаты, должен быть воспринят Молдовой с благодарностью. Россия тоже находится в сложных условиях, да сейчас и нет страны, не пострадавшей от пандемии, которая, к сожалению, пока еще не закончилась. В это сложное время Россия согласилась помочь, и тем более странной оказалось реакция Молдовы на российский кредит.

"Я первый раз вообще слышу, чтобы Конституционный суд тормозил кредитное соглашение. Не только у нас, я вообще до сих пор с такой практикой не сталкивалась", - заявила Шеларь.

По словам экономиста, начинать новые переговоры следует, учитывая предыдущий опыт, и с пониманием того, что кредитные ресурсы ограничены, а преференциальные кредитные ресурсы — тем более ограничены, и, кроме того, заемщик нигде и никогда не вправе диктовать свои условия кредитору, как это произошло с предыдущим кредитным соглашением. Такого в рыночной экономике не бывает, заключила эксперт.

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