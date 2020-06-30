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Виктор Мороз
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Мороз: решен ли в Молдове вопрос продовольственной безопасности

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Существует ли у нашей страны стратегический запас продуктов, каков его размер, нужно ли в современном мире вообще задумываться о продовольственной безопасности, в интервью студии Sputnik Молдова рассказал доктор экономики Виктор Мороз.

Утро на Sputnik’e
Мороз: решен ли в Молдове вопрос продовольственной безопасности

Природные катаклизмы, такие как сильнейшая засуха с осени прошлого года и до середины мая нынешнего, а затем — подтопление части территорий в результате сильных дождей, в Молдове происходят не впервые. И естественное беспокойство вызывает вопрос, а что в свете таких явлений произойдет с урожаем и стоит ли нам его вообще ждать? И не окажется ли Молдова осенью перед угрозой дефицита определенных видов продовольственных товаров? Министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу заверял, что продовольственная безопасность республики в этом году должна быть обеспечена. С подобными же заявлениями выступил и президент страны, уверив граждан, что Молдова будет в полной мере обеспечена продовольствием.

Как отметил экономист Виктор Мороз, иметь запасы в стране на случай разного рода обстоятельств необходимо. Для этого формируются госрезервы, где хранятся стратегические запасы зерна, муки, других продуктов. Для решения проблемы продовольственной безопасности в мире была создана Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

"Вопрос резервов и запасов поднимался при бывшем министре сельского хозяйства Бумакове. Тогда ФАО определяла для госрезервов 17 процентов от годового потребления зерна. Не все это выполняли и не все прислушивались, так как тогда МВФ убеждала многих, что запасы — это лишнее, у нас все есть, а чего нет — всегда можно купить", - сказал Мороз.

Урожай пшеницы.
© Sputnik / Irina Leahova
Будет ли обеспечена продовольственная безопасность в Молдове: ответ властей
В то же самое время, сообщил эксперт, Китай довел размер своих госрезервов зерна до 50 процентов годового потребления. То есть, шесть месяцев Китай мог существовать за счет собственных резервов в случае неурожаев, катаклизмов и прочих чрезвычайных обстоятельств. ФАО отслеживает размеры госрезервов, количество запасов в них, высчитывает объемы производства и так далее. И она старается не только препятствовать продовольственному дефициту в стране, но и не допустить скопление продовольственных излишков.

"Как отсутствие в стране определенных необходимых продуктов, так и их сверхзапасы отслеживает также ФАО. То, что такой гигант, как Китай, скопил огромные запасы зерна, стало причиной снятия с должности главы ФАО", - заявил Мороз.

ФАО также определяет, сколько и каких продуктов может быть накоплено в госрезервах, таким образом, вырабатывая рекомендации по решению проблем продовольственной безопасности.

Так что, заключил Мороз, продовольственные резервы в Молдове так или иначе есть, и если руководство страны так уверенно говорит об их наличии, нет оснований не доверять ему.

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