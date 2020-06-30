Мороз: решен ли в Молдове вопрос продовольственной безопасности

Природные катаклизмы, такие как сильнейшая засуха с осени прошлого года и до середины мая нынешнего, а затем — подтопление части территорий в результате сильных дождей, в Молдове происходят не впервые. И естественное беспокойство вызывает вопрос, а что в свете таких явлений произойдет с урожаем и стоит ли нам его вообще ждать? И не окажется ли Молдова осенью перед угрозой дефицита определенных видов продовольственных товаров? Министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу заверял, что продовольственная безопасность республики в этом году должна быть обеспечена. С подобными же заявлениями выступил и президент страны, уверив граждан, что Молдова будет в полной мере обеспечена продовольствием.
Как отметил экономист Виктор Мороз, иметь запасы в стране на случай разного рода обстоятельств необходимо. Для этого формируются госрезервы, где хранятся стратегические запасы зерна, муки, других продуктов. Для решения проблемы продовольственной безопасности в мире была создана Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).
"Вопрос резервов и запасов поднимался при бывшем министре сельского хозяйства Бумакове. Тогда ФАО определяла для госрезервов 17 процентов от годового потребления зерна. Не все это выполняли и не все прислушивались, так как тогда МВФ убеждала многих, что запасы — это лишнее, у нас все есть, а чего нет — всегда можно купить", - сказал Мороз.
"Как отсутствие в стране определенных необходимых продуктов, так и их сверхзапасы отслеживает также ФАО. То, что такой гигант, как Китай, скопил огромные запасы зерна, стало причиной снятия с должности главы ФАО", - заявил Мороз.
ФАО также определяет, сколько и каких продуктов может быть накоплено в госрезервах, таким образом, вырабатывая рекомендации по решению проблем продовольственной безопасности.
Так что, заключил Мороз, продовольственные резервы в Молдове так или иначе есть, и если руководство страны так уверенно говорит об их наличии, нет оснований не доверять ему.
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