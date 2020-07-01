Чуря: депутат имеет право на трассеизм, но не за вознаграждение

Во вторник стало известно о том, что молдавский парламент "прирос" еще одним политическим туристом — депутат Штефан Гацкан покинул фракцию ПСРМ, чтобы присоединиться к PRO-Moldova. По мнению политолога Корнелиу Чури, в данном случае вряд ли имела место какая-то хитро продуманная комбинация — скорее, PRO-Moldova просто нашла "слабые точки" социалистов, на которые смогла воздействовать.
"Мне не кажется, что этот депутат с самого начала имел такой план. Обычно "нажимают" на тех, у кого есть некие "скелеты в шкафу". Думаю, что господин Гацкан просто оказался из числа таких депутатов", - заявил Чуря.
"Депутат свободен в своих действиях, ему никто не может запретить переход из одной партии в другую. Единственное, за чем нужно следить — это случаи финансового вознаграждения за такой переход", - подытожил Чуря.
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