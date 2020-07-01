Чуря: депутат имеет право на трассеизм, но не за вознаграждение

Политолог Корнелиу Чуря в эфире студии Sputnik Молдова прокомментировал выход депутата Штефана Гацкана из фракции ПСРМ и переход в ряды PRO-Moldova.

Утро на Sputnik’e Чуря: депутат имеет право на трассеизм, но не за вознаграждение

Во вторник стало известно о том, что молдавский парламент "прирос" еще одним политическим туристом — депутат Штефан Гацкан покинул фракцию ПСРМ, чтобы присоединиться к PRO-Moldova. По мнению политолога Корнелиу Чури, в данном случае вряд ли имела место какая-то хитро продуманная комбинация — скорее, PRO-Moldova просто нашла "слабые точки" социалистов, на которые смогла воздействовать.

"Мне не кажется, что этот депутат с самого начала имел такой план. Обычно "нажимают" на тех, у кого есть некие "скелеты в шкафу". Думаю, что господин Гацкан просто оказался из числа таких депутатов", - заявил Чуря.

Также политолог отметил, что в политическом туризме, или трассеизме, как правильно именуется это явление, нет ничего противозаконного. Конечно, здесь можно усмотреть нарушение принципов свободного волеизъявления граждан, отдавших свои голоса в пользу определенных политических сил. Но при этом само явление перехода из одного политформирования в другое не может быть запрещено в демократическом обществе.

"Депутат свободен в своих действиях, ему никто не может запретить переход из одной партии в другую. Единственное, за чем нужно следить — это случаи финансового вознаграждения за такой переход", - подытожил Чуря.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova