Головатюк: экономику Молдовы от краха спасает ее относительная неразвитость

С вирусом мы справимся, но мы должны уже сейчас задуматься о мерах поддержки экономики после того, как пандемия закончится, заявил в эфире студии Sputnik Молдова председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимир Головатюк.

Утро на Sputnik’e Головатюк: экономику Молдовы от краха спасает ее относительная неразвитость

Ряд экспертов высказывают опасения, что на фоне мирового экономического кризиса, вызванного пандемией, экономика Молдовы может очень сильно обрушиться. Логика при этом такая: по бедным кризис бьет сильнее, так что, если в благополучных государствах ситуация серьезно ухудшится, то в Молдове она станет совсем плачевной.

Экономист Владимир Головатюк не согласен с подобными выводами, отмечая, что оснований для пессимизма пока нет, и в случае со странами со слабой экономикой все работает несколько не так.

Чем более развита экономика, тем более мощной является экономическая и финансовая инфраструктура — биржи, фондовые рынки и так далее. В развитых экономиках принято ориентироваться не столько на конкретные процессы и явления, сколько на финансовые индексы, которые в первые же дни, когда было объявлено о пандемии, полетели вниз. Из-за этого негативное влияние было значительным именно в развитых странах. В Молдове же реальная экономика, а биржевые индексы и курсы акций — это еще "пока немного не про нас".

"Да, ситуация сложная. Но наше правительство придерживается курса, заложенного в первоначально утвержденном бюджете. И точки роста, намеченные в нем — дорожное строительство, другие проекты должны по цепочке вытянуть и остальные отрасли экономики", - отметил Головатюк.

По словам экономиста, на данном этапе необходима реальная монетарная поддержка предпринимательства. Важным моментом является снижение административного давления на бизнес. Для этого правительство ввело мораторий на проверки со стороны налоговой службы до 15 июля, возможно, оно продлит его действие и на более длительный срок.

Также Головатюк привел данные статистики, которые свидетельствуют, что экономический спад в апреле присутствовал. Почти на 40 процентов снизился экспорт, промышленное производство сократилось на 25 процентов. Сейчас ситуация выравнивается, но нужно думать, что еще можно сделать, чтобы поддержать экономику.

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