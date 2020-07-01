Головатюк: экономику Молдовы от краха спасает ее относительная неразвитость

Ряд экспертов высказывают опасения, что на фоне мирового экономического кризиса, вызванного пандемией, экономика Молдовы может очень сильно обрушиться. Логика при этом такая: по бедным кризис бьет сильнее, так что, если в благополучных государствах ситуация серьезно ухудшится, то в Молдове она станет совсем плачевной.
Экономист Владимир Головатюк не согласен с подобными выводами, отмечая, что оснований для пессимизма пока нет, и в случае со странами со слабой экономикой все работает несколько не так.
Чем более развита экономика, тем более мощной является экономическая и финансовая инфраструктура — биржи, фондовые рынки и так далее. В развитых экономиках принято ориентироваться не столько на конкретные процессы и явления, сколько на финансовые индексы, которые в первые же дни, когда было объявлено о пандемии, полетели вниз. Из-за этого негативное влияние было значительным именно в развитых странах. В Молдове же реальная экономика, а биржевые индексы и курсы акций — это еще "пока немного не про нас".
"Да, ситуация сложная. Но наше правительство придерживается курса, заложенного в первоначально утвержденном бюджете. И точки роста, намеченные в нем — дорожное строительство, другие проекты должны по цепочке вытянуть и остальные отрасли экономики", - отметил Головатюк.
Также Головатюк привел данные статистики, которые свидетельствуют, что экономический спад в апреле присутствовал. Почти на 40 процентов снизился экспорт, промышленное производство сократилось на 25 процентов. Сейчас ситуация выравнивается, но нужно думать, что еще можно сделать, чтобы поддержать экономику.
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