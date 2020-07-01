Брутер: отставка правительства возможна, но не в ближайшее время

Утро на Sputnik’e Брутер: отставка правительства возможна, но не в ближайшее время

Самым громким политическим скандалом последнего времени стал выход из фракции Партии социалистов депутата Штефана Гацкана и присоединение его к Pro Moldova, состоящей из бывших демократов, возглавляемых Андрианом Канду, а затем заявление Гацкана о том, что он сдает депутатский мандат. Как считает политолог Владимир Брутер, Гацкан покинул ряды социалистов, действуя в интересах группы Канду. И хотя расклад сил в пользу группы Канду это не изменило, но у Канду и стоящих за ним сил сейчас несколько другие задачи, нежели приход к власти.

"Задача Канду — ослабить нынешнее правительство, по возможности - отправить это правительство в отставку и создать альтернативное. То, что ушел именно депутат от социалистов, говорит о том, что Канду и силы, стоящие за ним, продвигаются дальше в своих целях, но пока это еще никак не способствует решению той задачи, которую ставит Канду", - отметил Брутер.

По мнению политолога, задача эта, впрочем, в ближайшее время вряд ли может быть осуществлена, поскольку сил только Pro Moldova, даже совместно с группой Шора, здесь недостаточно.

На поддержку со стороны правых им рассчитывать пока что не приходится, так что задача убрать нынешнее правительство представляется не настолько простой, чтобы ее можно было решить быстро.

С другой стороны, уход Гацкана показывает, что социалисты внутри своей партии уже не могут рассчитывать на то единство, какое было еще некоторое время назад, подчеркнул Брутер.

"Досрочные выборы сейчас играют в интересах президента и партии социалистов, которые в таком случае могли бы усилить свои позиции, хотя вряд ли получили бы 51 голос в следующем парламенте. Однако можно с уверенностью говорить, что группа Канду не имела бы никаких шансов на прохождение в следующий парламент", - заявил он.

Что касается нового правительства, то тут стоит вспомнить слова Додона о том, что он не назначит премьер-министром человека, который опирался бы на голоса перебежчиков. А насчет возможности договоренностей социалистов с партией Майи Санду, политолог считает, что такое не исключено, хотя и маловероятно.

"Поэтому я думаю, что правительство меньшинства в ближайшее время будет иметь место, а что касается того, удастся ли отправить его в отставку, это возможный вариант, но не в ближайшее время. Многое зависит от того, как будут дальше развиваться события", - заключил политолог.

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