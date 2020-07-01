Брутер: отставка правительства возможна, но не в ближайшее время

Самым громким политическим скандалом последнего времени стал выход из фракции Партии социалистов депутата Штефана Гацкана и присоединение его к Pro Moldova, состоящей из бывших демократов, возглавляемых Андрианом Канду, а затем заявление Гацкана о том, что он сдает депутатский мандат. Как считает политолог Владимир Брутер, Гацкан покинул ряды социалистов, действуя в интересах группы Канду. И хотя расклад сил в пользу группы Канду это не изменило, но у Канду и стоящих за ним сил сейчас несколько другие задачи, нежели приход к власти.
"Задача Канду — ослабить нынешнее правительство, по возможности - отправить это правительство в отставку и создать альтернативное. То, что ушел именно депутат от социалистов, говорит о том, что Канду и силы, стоящие за ним, продвигаются дальше в своих целях, но пока это еще никак не способствует решению той задачи, которую ставит Канду", - отметил Брутер.
На поддержку со стороны правых им рассчитывать пока что не приходится, так что задача убрать нынешнее правительство представляется не настолько простой, чтобы ее можно было решить быстро.
С другой стороны, уход Гацкана показывает, что социалисты внутри своей партии уже не могут рассчитывать на то единство, какое было еще некоторое время назад, подчеркнул Брутер.
"Досрочные выборы сейчас играют в интересах президента и партии социалистов, которые в таком случае могли бы усилить свои позиции, хотя вряд ли получили бы 51 голос в следующем парламенте. Однако можно с уверенностью говорить, что группа Канду не имела бы никаких шансов на прохождение в следующий парламент", - заявил он.
"Поэтому я думаю, что правительство меньшинства в ближайшее время будет иметь место, а что касается того, удастся ли отправить его в отставку, это возможный вариант, но не в ближайшее время. Многое зависит от того, как будут дальше развиваться события", - заключил политолог.
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