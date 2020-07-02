Пойсик: отмена пошлин на молдавские товары – это широкий жест России

На днях правительство России приняло постановление, которое продлевает возможность беспошлинного ввоза некоторых категорий товаров из нашей республики.
По оценкам специалистов, благодаря отмене пошлин, молдавские производители сэкономят в год сумму примерно в полмиллиарда леев. Для страны такая сумма существенна. По словам Пойсика, это широкой жест российской стороны.
"Россия демонстрирует таким образом свое расположение к Молдове. Для отечественных аграриев отмена пошлин – это серьезное подспорье. Например, 99 процентов яблок Молдова экспортирует в Россию", - сказал эксперт.
Пойсик подчеркнул, что возвращение определенных категорий товаров на российский рынок будет стимулировать молдавский экспорт и сможет создать условия для оживления внешней торговли.
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