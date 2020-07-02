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Михаил Пойсик
© Sputnik / Miroslav Rotari

Пойсик: отмена пошлин на молдавские товары – это широкий жест России

Утро на Sputnik’e
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Sputnik Молдова
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Освобождение молдавских товаров от пошлин в России создаст благоприятные условия для отечественной продукции, отметил в эфире студии Sputnik Молдова экономист Михаил Пойсик.

Утро на Sputnik’e
Пойсик: отмена пошлин на молдавские товары – это широкий жест России

На днях правительство России приняло постановление, которое продлевает возможность беспошлинного ввоза некоторых категорий товаров из нашей республики.

Флаги Молдовы и России
© Sputnik / Александр Вильф
Россия продлила до конца года беспошлинный ввоз ряда молдавских товаров
Экономист Михаил Пойсик, комментируя это событие, отметил, что такой шаг, безусловно, положительно скажется и на стране в целом, и на деятельности отечественных фермеров и аграриев, чьи товары поступают на рынок РФ.

По оценкам специалистов, благодаря отмене пошлин, молдавские производители сэкономят в год сумму примерно в полмиллиарда леев. Для страны такая сумма существенна. По словам Пойсика, это широкой жест российской стороны.

"Россия демонстрирует таким образом свое расположение к Молдове. Для отечественных аграриев отмена пошлин – это серьезное подспорье. Например, 99 процентов яблок Молдова экспортирует в Россию", - сказал эксперт.

Пойсик подчеркнул, что возвращение определенных категорий товаров на российский рынок будет стимулировать молдавский экспорт и сможет создать условия для оживления внешней торговли.

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