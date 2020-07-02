Пойсик: отмена пошлин на молдавские товары – это широкий жест России

Освобождение молдавских товаров от пошлин в России создаст благоприятные условия для отечественной продукции, отметил в эфире студии Sputnik Молдова экономист Михаил Пойсик.

Утро на Sputnik’e Пойсик: отмена пошлин на молдавские товары – это широкий жест России

На днях правительство России приняло постановление, которое продлевает возможность беспошлинного ввоза некоторых категорий товаров из нашей республики.

Экономист Михаил Пойсик, комментируя это событие, отметил, что такой шаг, безусловно, положительно скажется и на стране в целом, и на деятельности отечественных фермеров и аграриев, чьи товары поступают на рынок РФ.

По оценкам специалистов, благодаря отмене пошлин, молдавские производители сэкономят в год сумму примерно в полмиллиарда леев. Для страны такая сумма существенна. По словам Пойсика, это широкой жест российской стороны.

"Россия демонстрирует таким образом свое расположение к Молдове. Для отечественных аграриев отмена пошлин – это серьезное подспорье. Например, 99 процентов яблок Молдова экспортирует в Россию", - сказал эксперт.

Пойсик подчеркнул, что возвращение определенных категорий товаров на российский рынок будет стимулировать молдавский экспорт и сможет создать условия для оживления внешней торговли.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova