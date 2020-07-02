Муравский: мелкому бизнесу надо дать возможность самому прокормить себя

Въехавшие в страну с момента начала пандемии наши трудовые мигранты вряд ли связывают свое будущее с Молдовой. Много было разговоров о том, что они, вернувшись в республику, вложат деньги в открытие своего дела в Молдове, однако особо рассчитывать на это не стоит. Они заинтересованы в том, чтобы скорее выехать обратно, но не в том, чтобы открывать в Молдове собственный бизнес. По прогнозам экономиста Александра Муравского, большая часть их снова уедет, а нашему же государству следует всерьез задуматься о программах помощи малому и среднему бизнесу.
"Необходимо максимально расширить программы как организационной, так и консультационной помощи тем, кто хочет открыть свое дело, а правительству в этом секторе стоит максимально либерализовать процесс регистрации нового предприятия, разрешив проводить процедуру регистрации через электронную почту", - заявил Муравский.
Также, для стимулирования развития бизнеса в стране, стоит ввести налоговые каникулы сроком на год, а то и на два, для тех предприятий, которые пожелают открыться в этот период, считает Муравский.
"К примеру, поставил человек будку, ремонтирует обувь и его год-два никто не трогает. На данный момент, заботой государства должно быть не выкачивание налогов из мелких предпринимателей, а дать людям возможность самим себя прокормить и снять тем самым социальную нагрузку на госбюджет", - отметил экономист.
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