Муравский: мелкому бизнесу надо дать возможность самому прокормить себя

Что делать властям и гражданам в самой бедной стране Европы в период пандемии — на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова ответил бывший вице-премьер Молдовы, экономист Александр Муравский.

Утро на Sputnik’e Муравский: мелкому бизнесу надо дать возможность самому прокормить себя

Въехавшие в страну с момента начала пандемии наши трудовые мигранты вряд ли связывают свое будущее с Молдовой. Много было разговоров о том, что они, вернувшись в республику, вложат деньги в открытие своего дела в Молдове, однако особо рассчитывать на это не стоит. Они заинтересованы в том, чтобы скорее выехать обратно, но не в том, чтобы открывать в Молдове собственный бизнес. По прогнозам экономиста Александра Муравского, большая часть их снова уедет, а нашему же государству следует всерьез задуматься о программах помощи малому и среднему бизнесу.

"Необходимо максимально расширить программы как организационной, так и консультационной помощи тем, кто хочет открыть свое дело, а правительству в этом секторе стоит максимально либерализовать процесс регистрации нового предприятия, разрешив проводить процедуру регистрации через электронную почту", - заявил Муравский.

Также, для стимулирования развития бизнеса в стране, стоит ввести налоговые каникулы сроком на год, а то и на два, для тех предприятий, которые пожелают открыться в этот период, считает Муравский.

"К примеру, поставил человек будку, ремонтирует обувь и его год-два никто не трогает. На данный момент, заботой государства должно быть не выкачивание налогов из мелких предпринимателей, а дать людям возможность самим себя прокормить и снять тем самым социальную нагрузку на госбюджет", - отметил экономист.

Кроме того, для поддержки экономики Национальному банку необходимо проводить более гибкую политику. Бюджет и экономические агенты ориентировались на прогноз, что на настоящий момент доллар должен стоить 18-18,5 леев, а он сейчас стоит 17-17,2. Контракты при этом подписывались по прогнозируемому курсу, и расчет производится по нему же. Так что сильно укрепившийся лей бьет по экспортерам, сообщил эксперт. По его словам, укрепившийся лей сейчас невыгоден нашей экономике.

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