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Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев
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Журавлев: Запад использует беглых олигархов для проведения своей политики

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https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200702/30800466/zhuravlev-zapad-ispolzuet-beglykh-oligarkhov-dlya-provedeniya-svoey-politiki.html

Олигархи, находящиеся за рубежом, пытаются восстановить свои властные рычаги в Молдове, заявил в эфире студии Sputnik Молдова генеральный директор Института региональных проблем (Москва) Дмитрий Журавлев.

Утро на Sputnik’e
Журавлев: Запад использует беглых олигархов для проведения своей политики

Так уж сложилось на постсоветском пространстве, что большие деньги дает только власть. Можно быть просто богатым человеком, но если ты хочешь стать самым богатым в своей стране — нужно быть у власти. Такого мнения придерживается генеральный директор Института региональных проблем (Москва) Дмитрий Журавлев. В качестве особенно показательного примера он привел соседнюю Украину.

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© Photo : Facebook / Vlad Plahotniuc
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"Порошенко стал президентом, и в короткий срок стал самым богатым человеком в стране. Он и до этого был богатым, но в первую тройку не входил. Сейчас он перестал быть президентом и сразу перестал быть самым богатым человеком в стране", - отметил Журавлев.

Так сложилось, подчеркнул эксперт, что молодой капитализм всегда тесно связан с наличием власти. При наличии власти капитал увеличивается, при потере власти капитал сразу сокращается. Поэтому естественно, что ради выживания олигархические круги стремятся вернуть себе власть. При этом сами беглые олигархи, по мнению эксперта, на Западе никому не нужны. Они могут быть полезны только как проводник для западной политики.

"Пока в Молдове есть власть, которая придерживается центристской, а не правой позиции, готовая сотрудничать с Западом, но на озвученных ею условиях, будет нужен и праволиберальный олигарх, потому что он — инструмент подрыва центристской коалиции", - сказал Журавлев.

Если же каких-то относительных разногласий у власти Молдовы с Западом не будет, то и олигархи не будут нужны Западу. И тогда придет время, когда Запад сам избавится от них, заключил Журавлев.

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