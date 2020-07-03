Жук: нынешний расклад в парламенте не соответствует волеизъявлению народа

Чем политические туристы из нынешнего состава парламента отличаются от своих предшественников, и что необходимо сделать, чтобы избежать такого явления, как депутаты-перебежчики, в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политолог Виктор Жук.

Утро на Sputnik’e Жук: нынешний расклад в парламенте не соответствует волеизъявлению народа

Политический туризм в молдавском парламенте — явление не новое, он встречался и ранее, при предыдущих составах парламента. Однако сейчас у трассеизма есть свои особенности. Если в предыдущих парламентах депутаты уходили из оппозиционных партий в правящую, то сейчас, наоборот, мы наблюдаем отток людей в оппозицию, ранее такое было сложно себе представить, сообщил политолог Виктор Жук.

"Если в прошлом шли из оппозиции к парламентским партиям, чтобы иметь доступ к ресурсам, к институтам власти, то в парламенте нынешнего созыва наблюдается очень редкий феномен: массово идут из партий правящих коалиций в оппозиционные", - отметил Жук.

Это явление, считает политолог, вызывает беспокойство в связи с тем, что нынешний расклад в парламенте не соответствует волеизъявлению народа.

Причина перехода в данном случае не заключается в идеологии, добавил эксперт. Депутаты, вышедшие из Демпартии и присоединившиеся к PRO-Moldova, явно сделали это не из идеологических соображений. У этих партий по сути одна и та же доктрина, хотя и позиционируют они себя несколько различно — одни тяготеют к правоцентристскому флангу, другие заявляют о том, что придерживаются левоцентристского. У такого феномена, как депутаты-перебежчики, есть свое объяснение.

"Он объясняется слабостью политических партий, их слабой институционализацией, финансовой зависимостью от политических лидеров, слабостью правовых и политических институтов республики, ну и конечно, субъективным фактором, когда депутаты осуществляют такой выбор добровольно или под прессингом", - заявил Жук.

Единственная возможность избежать повторения политического туризма в дальнейшем — это изменение статьи 68 Конституции, в которой речь идет о мандате депутатов. Это не самая простая задача, но если эта статья будет изменена, то будет заложена основа для дальнейших действий по предотвращению трассеизма.

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