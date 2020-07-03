Волницкий: на следующих выборах явка будет невысокой

Избиратели, вероятнее всего, проигнорируют следующие выборы, так как разочарованы тем, что происходит в нашей политике в последнее время, заявил в эфире студии Sputnik Молдова политолог Игорь Волницкий.

Утро на Sputnik’e Волницкий: на следующих выборах явка будет невысокой

Политический туризм или трассеизм остается главной темой недели. Вокруг того, как депутаты бросают свои фракции и уходят "искать счастья" в другие, нагнетаются страсти, предлагается все больше "рецептов" борьбы с этим явлением. Есть предложения изменить Конституцию, для того, чтобы остановить политический туризм. Политолог Игорь Волницкий считает, что именно этот фактор — возможность свободного и беспрепятственного перехода депутатов из одной парламентской фракции в другую — становится причиной того, что люди окончательно разуверились в политике, и на следующие парламентские выборы многие избиратели просто не пойдут, предпочтя скорее остаться дома, чем отдавать свои голоса людям, которые так легко меняют собственные убеждения.

“Я думаю, что на следующих выборах мы будем наблюдать высокий абсентеизм. Он будет объясняться разочарованием граждан в действиях политиков и в политическом процессе в целом. И не последнюю роль здесь играет тот факт, что люди понимают: голосовать — это обогатить какого-нибудь депутата, готового продаться подороже после выборов", - заявил Волницкий.

По мнению политолога, необходимо пересмотреть законодательство в части статуса депутатов, в том числе, избирательный кодекс. Стоит предусмотреть возможность лишения депутатов мандата, поскольку ситуация уже выходит за рамки нормальной. В этой ситуации необходимо принимать определенные меры, и вводить возможность применения санкций к депутатам-перебежчикам.

"Мы должны ввести в уголовный кодекс специальные статьи, которые бы не только наказывали в денежном эквиваленте депутатов, которые продаются, как мешки картошки, но и более предусматривали более строгие меры, вплоть до лишения свободы", - считает Волницкий.

Также политолог отметил, что переход из одной фракции в другую противоречит свободному волеизъявлению народа.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova