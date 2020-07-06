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Сергей Манастырлы
© Sputnik / Сергей Цуркану

Манастырлы: парламент еще может вернуться к работе

Утро на Sputnik’e
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (204)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200706/30830377/manastirli-parlament-esche-mozhet-vernutsya-k-rabote.html

На прошлой неделе заседания парламента были сорваны дважды. Получится ли наконец собраться парламентариям, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассуждает политолог Сергей Манастырлы.

Утро на Sputnik’e
Манастырлы: парламент еще может вернуться к работе

Несмотря на то, что 2 и 3 июля больше половины депутатов бойкотировали заседания парламента, законодательный орган все еще остается функциональным. Констатировать его недееспособность можно будет лишь по истечении трех месяцев, если за этот период парламент не сможет принять ни одного закона, заявил политолог Сергей Манастырлы. По его мнению, высший законодательный орган республики еще вполне может вернуться к работе по некоторым особо важным для страны вопросам.

"Оппозиция в лице Майи Санду и Андрея Нэстасе требует от правительства подать в отставку, и, безусловно, они будут настаивать на таком разрешении ситуации. Однако и правительство в данной ситуации действует прямолинейно", - полагает Манастырлы.

Парламент. Пустые кресла. Архивное фото.
© Sputnik / Rodion Proca
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Как отметил политолог, те меры, которые кабмин намеревался взять под свою ответственность и из-за которых случился бойкот парламентских заседаний, могли быть введены просто соответствующим постановлением, и тогда бы вся история не имела настолько громкого резонанса. Известно, что речь идет об инициативах о повышении зарплат врачам, допвыплатах пенсионерам, субсидиях для фермеров, выделении средств для инфраструктурных проектов, а также о новом этапе программы Prima Casă, предназначенной для военных.

"В этом комплексе мер есть вещи, которые надо утверждать в парламенте, но многие моменты могли бы быть введены в рабочем порядке, потому что правительство у нас полностью функционально и полностью при своих полномочиях. Эти меры могли бы быть разбиты на отдельные пакеты, и часть пакетов реально было ввести в действие через постановления правительства", - заключил Манастырлы.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (204)

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