Мидриган: как наказать судей за допущенные ошибки

О необходимых преобразованиях в судебной системе и перспективах ее развития рассказал доцент кафедры права университета имени Константина Стере, адвокат Павел Мидриган.

Утро на Sputnik’e Мидриган: как наказать судей за допущенные ошибки

Правительство одобрило законопроект, который позволяет государству требовать деньги с судей и прокуроров, из-за которых Молдова проигрывает дела в ЕСПЧ. Частые проигрыши в Европейском суде по правам человека – это наглядный пример плохой судебной системы страны.

"В состав комитета могут войти независимые эксперты, профессиональные юристы, не состоящие в данный момент на государственной службе. После очередного проигрыша дела в ЕСПЧ структура досконально выясняет, на каком этапе судьи допустили нарушения", - сказал Мидриган.

Как отметил в эфире студии Sputnik Молдова доцент кафедры права университета имени Константина Стере, адвокат Павел Мидриган, со стороны государства отсутствует профессиональный контроль над судьями. В то же время, профессиональный экспертный комитет мог бы установить, на каком этапе судебного разбирательства была допущена ошибка, кто из судей должен понести за нее наказание.

По его словам, статистика демонстрирует, что чаще всего ошибки и нарушения допускает Верховный суд, именно после его вердикта Молдова проигрывает дела в ЕСПЧ.

"Комитет мог бы выяснить, кто именно из судей виноват, в чьих интересах он действовал или, может быть, из-за чьей-то некомпетентности было вынесено то или иное решение. Но даже этого мало для эффективной работы", - отметил Мидриган.

Он напомнил, что в Молдове судьи назначаются на пожизненный срок (обычно, до определённого возрастного предела) с целью устранения политического или психологического давления на них со стороны исполнительной власти. И никто не может их снять с должности. Судебные ошибки - факт, они бывают у многих, но никого из служителей Фемиды не удалось наказать за них. Компенсация пострадавшей стороне выплачивается из бюджета государства.

Мидриган подчеркнул, что в законодательстве должны быть четко прописаны как минимум две категории - "грубая судебная ошибка" и "умышленная судебная ошибка".

"Установить эти факты мог бы экспертный комитет. Конечно, снять судью с должности – это проблематично, привлечь к материальной ответственности тоже практически невозможно. Может быть, за нарушения, ошибки, понижать в должности судей? Думаю, это было бы одним из выходов из сложившейся в судебной системе ситуации", - констатировал Мидриган.

В Конституции сказано, что все граждане равны перед законом, поэтому каждый должен отвечать за свои действия. И судьи, нарушившие закон, совершившие преступления, также должны отвечать за свои проступки.

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