Мидриган: как наказать судей за допущенные ошибки

Правительство одобрило законопроект, который позволяет государству требовать деньги с судей и прокуроров, из-за которых Молдова проигрывает дела в ЕСПЧ. Частые проигрыши в Европейском суде по правам человека – это наглядный пример плохой судебной системы страны.
"В состав комитета могут войти независимые эксперты, профессиональные юристы, не состоящие в данный момент на государственной службе. После очередного проигрыша дела в ЕСПЧ структура досконально выясняет, на каком этапе судьи допустили нарушения", - сказал Мидриган.
По его словам, статистика демонстрирует, что чаще всего ошибки и нарушения допускает Верховный суд, именно после его вердикта Молдова проигрывает дела в ЕСПЧ.
"Комитет мог бы выяснить, кто именно из судей виноват, в чьих интересах он действовал или, может быть, из-за чьей-то некомпетентности было вынесено то или иное решение. Но даже этого мало для эффективной работы", - отметил Мидриган.
Мидриган подчеркнул, что в законодательстве должны быть четко прописаны как минимум две категории - "грубая судебная ошибка" и "умышленная судебная ошибка".
"Установить эти факты мог бы экспертный комитет. Конечно, снять судью с должности – это проблематично, привлечь к материальной ответственности тоже практически невозможно. Может быть, за нарушения, ошибки, понижать в должности судей? Думаю, это было бы одним из выходов из сложившейся в судебной системе ситуации", - констатировал Мидриган.
В Конституции сказано, что все граждане равны перед законом, поэтому каждый должен отвечать за свои действия. И судьи, нарушившие закон, совершившие преступления, также должны отвечать за свои проступки.
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