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Владимир Брутер
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Брутер: европейский рынок для Молдовы остается труднодоступным

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Sputnik Молдова
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Более шести лет прошло с тех пор, как Молдова подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Политолог Владимир Брутер в эфире студии Sputnik Молдова рассказал о том, что изменилось в Молдове за время, прошедшее с момента подписания.

Утро на Sputnik’e
Брутер: европейский рынок для Молдовы остается труднодоступным

Молдова находится в непосредственной близости от границ Евросоюза, следовательно, заключение какого-либо договора между двумя сторонами было неизбежно. Другое дело, что договор об ассоциации, который был подписан, стал далеко не лучшим вариантом такого соглашения о сотрудничестве, заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований (Москва) Владимир Брутер.

"Отношения Молдовы с Евросоюзом необходимо каким-либо образом регулировать. Даже если бы Молдова не подписала соглашение об ассоциации, этот вопрос все равно оставался бы в повестке дня. Поэтому, с одной стороны, соглашению не было альтернативы, но с другой - с чисто экономической точки зрения, соглашение, конечно, слабое", - считает Брутер.

Блошиный рынок в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Как отметил политолог, данное соглашение не позволяет Молдове продвигать свои товары на европейский рынок. Этот рынок для Молдовы остается труднодоступным и так будет всегда, поскольку у молдавских производителей нет широких возможностей для продвижения своих товаров на европейском рынке, кроме того, внутренняя торговля в ЕС достаточно сильно зарегулирована, что тоже создает определенные препоны для попадания молдавских товаров на рынки европейских государств.

По мнению эксперта, ситуация сохранится такой еще достаточно долго, поскольку вряд ли можно ожидать в ближайшее время, что Украина, Белоруссия и Молдова могут быть приняты в Евросоюз. Ну а главным изменением с момента подписания соглашения об ассоциации стала возможность безвизового въезда в Европу, подчеркнул Брутер.

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