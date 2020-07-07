13:26 07 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.56
  • USD17.31
  • RUB0.24
  • RON4.04
  • UAH0.64
Поиск
Алла Токарчук
© Sputnik / Victor Iovv

Токарчук: в период пандемии учебный процесс прерывать нельзя

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1504)
120 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200707/30843430/tokarchuk-v-period-pandemii-uchebnyy-protsess-preryvat-nelzya.html

Эксперт в области общественного здравоохранения Алла Токарчук отметила, что меры обеспечения безопасности учащихся в школах могут быть разные. Главное, чтобы они не мешали образовательному процессу.

Утро на Sputnik’e
Токарчук: в период пандемии учебный процесс прерывать нельзя

В Министерстве образования, культуры и исследований разработали ряд рекомендаций по организации нового учебного года 2020-2021 на фоне пандемии COVID-19. Проект предусматривает соблюдение социальной дистанции во время занятий, а также во время перемен, ношение масок, перчаток и введение других мер защиты.

Эксперт в области общественного здравоохранения Алла Токарчук рассказала в интервью радиостудии Sputnik Молдова, что не все эти меры оправданы. Собеседница напомнила, что вирус распространяется воздушно-капельным путем.

"Безусловно, необходимо обеспечить безопасность детей в школах. Маски можно носить по дороге на учебу и после школы. А внутри учебных заведений, в классах, дети могут носить защитные экраны. Вместо рекомендованных перчаток лучше чаще мыть руки мылом или использовать дезинфектант", - пояснила эксперт.

Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
ВОЗ прокомментировала ситуацию с новыми вспышками коронавируса
Токарчук отметила, что не менее значимым для предотвращения возникновения и распространения инфекций является применение технологии ультрафиолетовой дезинфекции класса. Это можно делать, например, на переменах, а также до начала уроков и по их окончанию.
Специалист также обратила внимание на то, что целесообразно в условиях пандемии ввести посменное посещение школы.

"Проводить занятия можно посменно. Например, один день ребенок – в школе, другой – дома дистанционно. Или неделю через неделю. Кроме того, администрация учебных заведений должна следить за тем, чтобы учащиеся соблюдали социальную дистанцию", - заметила Токарчук.

Окончательное решение по поводу образовательного процесса в новом учебном году примут в августе. Тогда же специалисты Минобразования должны установить и меры защиты учащихся.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1504)

По теме

Чебан: в Кишиневе зарегистрировано пять случаев COVID-19 в детских садах
Количество излечившихся от коронавируса в Молдове превысило 11 тысяч
ВОЗ прокомментировала ситуацию с новыми вспышками коронавируса


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Итальянский композитор Эннио Морриконе во время интервью в Риме
Памяти легендарного композитора Эннио Морриконе - фото
ВОЗ заинтересовалась российской вакциной от СOVID-19
ВОЗ заинтересовалась российской вакциной от СOVID-19 - видео
Рост экспорта вин в 2019 г. по сравнению с 2018 г.
Экспорт молдавских вин: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться