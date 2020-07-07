Токарчук: в период пандемии учебный процесс прерывать нельзя

В Министерстве образования, культуры и исследований разработали ряд рекомендаций по организации нового учебного года 2020-2021 на фоне пандемии COVID-19. Проект предусматривает соблюдение социальной дистанции во время занятий, а также во время перемен, ношение масок, перчаток и введение других мер защиты.
Эксперт в области общественного здравоохранения Алла Токарчук рассказала в интервью радиостудии Sputnik Молдова, что не все эти меры оправданы. Собеседница напомнила, что вирус распространяется воздушно-капельным путем.
"Безусловно, необходимо обеспечить безопасность детей в школах. Маски можно носить по дороге на учебу и после школы. А внутри учебных заведений, в классах, дети могут носить защитные экраны. Вместо рекомендованных перчаток лучше чаще мыть руки мылом или использовать дезинфектант", - пояснила эксперт.
Специалист также обратила внимание на то, что целесообразно в условиях пандемии ввести посменное посещение школы.
"Проводить занятия можно посменно. Например, один день ребенок – в школе, другой – дома дистанционно. Или неделю через неделю. Кроме того, администрация учебных заведений должна следить за тем, чтобы учащиеся соблюдали социальную дистанцию", - заметила Токарчук.
Окончательное решение по поводу образовательного процесса в новом учебном году примут в августе. Тогда же специалисты Минобразования должны установить и меры защиты учащихся.
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