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Виорел Гырбу
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Гырбу: помощь Молдове выделяется по результатам реформ

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200707/30848257/girbu-pomosch-moldova-vydelyaetsya-po-rezultatamm-reform.html

О роли и о предназначении макрофинансовой помощи со стороны внешних партнеров рассказал в интервью студии Sputnik Молдова экономический эксперт Виорел Гырбу.

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Гырбу: помощь Молдове выделяется по результатам реформ

Пакет законопроектов, за которые правительство взяло на себя ответственность, включает также и получение макрофинансовой помощи от ЕС, а недавние события в законодательном собрании и новый политический кризис, спровоцированный из-за распада парламентского большинства, срывает сроки финансирования. Напомним, в Кишинёве ожидают вторую часть макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов долларов.

"Помощь Молдове предоставляется в обмен на пакет реформ, которые правительство согласовало с внешними донорами. Макрофинансирование – это наилучший инструмент помощи для государства, так как властям страны не ставит жестких условий, на что именно нужно направить эти средства", - сказал в эфире студии Sputnik Молдова экономический эксперт Виорел Гырбу.

Монеты и купюры евро.
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Он отметил, что у Молдовы есть договоренности с внешними партнёрами о проведении реформ основных секторов государства. Именно по результатам каждого этапа и выделяется очередной транш.

"Договоренностей, которые необходимо соблюдать, много. Это и права человека, и преобразования в энергическом секторе. Но все же главная реформа должна произойти в сфере юстиции, в судебной системе", - сказал Гырбу.

Он подчеркнул, что у доноров есть много способов контроля поэтапного выполнения тех или иных условий. На основе выводов специалистов принимается решение о выделении траншей макрофинансовой помощи. А положительные результаты есть, подчеркнул Гырбу.

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