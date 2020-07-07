Гырбу: помощь Молдове выделяется по результатам реформ

Пакет законопроектов, за которые правительство взяло на себя ответственность, включает также и получение макрофинансовой помощи от ЕС, а недавние события в законодательном собрании и новый политический кризис, спровоцированный из-за распада парламентского большинства, срывает сроки финансирования. Напомним, в Кишинёве ожидают вторую часть макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов долларов.
"Помощь Молдове предоставляется в обмен на пакет реформ, которые правительство согласовало с внешними донорами. Макрофинансирование – это наилучший инструмент помощи для государства, так как властям страны не ставит жестких условий, на что именно нужно направить эти средства", - сказал в эфире студии Sputnik Молдова экономический эксперт Виорел Гырбу.
"Договоренностей, которые необходимо соблюдать, много. Это и права человека, и преобразования в энергическом секторе. Но все же главная реформа должна произойти в сфере юстиции, в судебной системе", - сказал Гырбу.
Он подчеркнул, что у доноров есть много способов контроля поэтапного выполнения тех или иных условий. На основе выводов специалистов принимается решение о выделении траншей макрофинансовой помощи. А положительные результаты есть, подчеркнул Гырбу.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>