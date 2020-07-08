Чуря: КС принял решение в угоду некоторым политикам

Утро на Sputnik’e Чуря: КС принял решение в угоду некоторым политикам

Конституционный суд Молдовы постановил, что роспуск парламента в последние шесть месяцев мандата президента запрещен при любых обстоятельствах. Также КС принял решение о невозможности организации парламентских и президентских выборов (ординарных или досрочных) в тот же период.

Как полагает политолог Корнелиу Чуря, это решение было ожидаемым. Юридические обоснования для него были, и само решение стало результатом, с одной стороны, строгой интерпретации закона, но с другой — это решение отражает интересы тех политических партий, которые имеют влияние на большинство судей в КС. Речь идет о PRO-Moldova и платформе DA, отметил Чуря.

"Это малочисленные парламентские партии с наименьшими шансами на попадание в парламент в случае досрочных выборов. Поэтому эти партии, у которых есть влияние на судей КС, могли повлиять на вынесение такого решения", - заявил политолог.

По мнению эксперта, КС мог принять и другое решение, потому что он уже однажды, в случае с российским кредитом, исходил не из принципа строгой интерпретации конституционного закона, а из принципа политической выгоды. И в данном случае решение также можно было принять исходя из этого принципа, поскольку проведение досрочных выборов вместе с президентскими улучшало ситуацию и решало бы политический кризис в Молдове, считает Чуря.

Если же говорить о самой многочисленной в парламенте фракции социалистов, то данное решение затрудняет ее действие на данном этапе. Социалистам необходимо найти способ защиты своего правительства, которое в данном контексте становится фактически "чемоданом без ручки". Данное правительство лишено сейчас парламентского большинства, и инициативы его блокируются. Это, по мнению эксперта, ставит социалистов в затруднительное положение и обязывает их изменить свою политическую стратегию на данном этапе.

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