Рар: Молдова найдет свою нишу в общем пространстве ЕС и ЕАЭС

В июле Молдова отмечает четырехлетие с момента вступления в силу Соглашения об ассоциации с ЕС. Кроме того, официальный Кишинев поэтапно строит отношения с Евразийским экономическим союзом. Если еще пять лет назад такому сотрудничеству ставили препоны, то сейчас есть все предпосылки для развития широких интеграционных процессов, полагают эксперты.
Как рассказал в интервью студии Sputnik Молдова немецкий политолог Александр Рар, сейчас появляется исторический шанс и очень высока вероятность, что на фоне нарастающего спора Америки и Китая Евразийский экономический союз и Европейский союз найдут общий язык и могут пойти на стратегическое партнерство.
"Таким странам, как Молдова, выгодно будет такое общее пространство. Не будет противостояния двух блоков – Брюссельского и Российского, это первое. Кроме того, можно беспрепятственно ассоциировать себя с ЕС и с Евразийским экономическим союзом. Это даже будет поощряться", - сказал Рар.
Он подчеркнул, что сотрудничество "двух союзов" сотрет многие противоречия и погасит конфликты в регионе, в том числе, и военные.
По мнению Рара, есть надежда, что сейчас обстановка в Европе и России немного будет разряжаться. И Молдова тоже будет чувствовать позитив от этих процессов.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>