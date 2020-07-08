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Александр Рар
© Sputnik / Юрий Корсунцев

Рар: Молдова найдет свою нишу в общем пространстве ЕС и ЕАЭС

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Молдова может оказаться в выгодном для себя положении, развивая интеграционные процессы, отметил в интервью студии Sputnik Молдова немецкий политолог и журналист-международник Александр Рар.

Утро на Sputnik’e
Рар: Молдова найдет свою нишу в общем пространстве ЕС и ЕАЭС

В июле Молдова отмечает четырехлетие с момента вступления в силу Соглашения об ассоциации с ЕС. Кроме того, официальный Кишинев поэтапно строит отношения с Евразийским экономическим союзом. Если еще пять лет назад такому сотрудничеству ставили препоны, то сейчас есть все предпосылки для развития широких интеграционных процессов, полагают эксперты.

Министерство экономики и инфраструктуры Республики Молдова
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Пандемия коронавируса нового типа серьезно повлияла не только на экономику отдельно взятых стран, но и на глобальные центростремительные процессы. Именно они приведут к переменам в мире, которыми можно воспользоваться странам Восточной Европы, в том числе и Молдове.

Как рассказал в интервью студии Sputnik Молдова немецкий политолог Александр Рар, сейчас появляется исторический шанс и очень высока вероятность, что на фоне нарастающего спора Америки и Китая Евразийский экономический союз и Европейский союз найдут общий язык и могут пойти на стратегическое партнерство.

"Таким странам, как Молдова, выгодно будет такое общее пространство. Не будет противостояния двух блоков – Брюссельского и Российского, это первое. Кроме того, можно беспрепятственно ассоциировать себя с ЕС и с Евразийским экономическим союзом. Это даже будет поощряться", - сказал Рар.

Он подчеркнул, что сотрудничество "двух союзов" сотрет многие противоречия и погасит конфликты в регионе, в том числе, и военные.

По мнению Рара, есть надежда, что сейчас обстановка в Европе и России немного будет разряжаться. И Молдова тоже будет чувствовать позитив от этих процессов.

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