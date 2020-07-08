Рар: Молдова найдет свою нишу в общем пространстве ЕС и ЕАЭС

Молдова может оказаться в выгодном для себя положении, развивая интеграционные процессы, отметил в интервью студии Sputnik Молдова немецкий политолог и журналист-международник Александр Рар.

Утро на Sputnik’e Рар: Молдова найдет свою нишу в общем пространстве ЕС и ЕАЭС

В июле Молдова отмечает четырехлетие с момента вступления в силу Соглашения об ассоциации с ЕС. Кроме того, официальный Кишинев поэтапно строит отношения с Евразийским экономическим союзом. Если еще пять лет назад такому сотрудничеству ставили препоны, то сейчас есть все предпосылки для развития широких интеграционных процессов, полагают эксперты.

Пандемия коронавируса нового типа серьезно повлияла не только на экономику отдельно взятых стран, но и на глобальные центростремительные процессы. Именно они приведут к переменам в мире, которыми можно воспользоваться странам Восточной Европы, в том числе и Молдове.

Как рассказал в интервью студии Sputnik Молдова немецкий политолог Александр Рар, сейчас появляется исторический шанс и очень высока вероятность, что на фоне нарастающего спора Америки и Китая Евразийский экономический союз и Европейский союз найдут общий язык и могут пойти на стратегическое партнерство.

"Таким странам, как Молдова, выгодно будет такое общее пространство. Не будет противостояния двух блоков – Брюссельского и Российского, это первое. Кроме того, можно беспрепятственно ассоциировать себя с ЕС и с Евразийским экономическим союзом. Это даже будет поощряться", - сказал Рар.

Он подчеркнул, что сотрудничество "двух союзов" сотрет многие противоречия и погасит конфликты в регионе, в том числе, и военные.

По мнению Рара, есть надежда, что сейчас обстановка в Европе и России немного будет разряжаться. И Молдова тоже будет чувствовать позитив от этих процессов.

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