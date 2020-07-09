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Ian Lisnevschi
© Sputnik / Rodion Proca

Лисневский: бойкот инициатив правительства не красит оппозицию

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Sputnik Молдова
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Политолог Ян Лисневский в эфире студии Sputnik Молдова озвучил альтернативное решение, которым может воспользоваться парламентская оппозиция.

Утро на Sputnik’e
Лисневский: бойкот инициатив правительства не красит оппозицию

Законопроекты, касающиеся социальной поддержки граждан, поправки к закону о единой системе оплаты труда бюджетников и к закону о государственном бюджете, должны быть одобрены в кратчайшие сроки – времени для раскачки нет. Поэтому правительство взяло на себя ответственность за их принятие, пояснил в эфире студии Sputnik Молдова политолог Ян Лисневский.

В четверг премьер Ион Кику в очередной раз попытается представить разработанный кабмином пакет мер.

"Понятное дело, что задача оппозиции – критиковать действия властей. Но в нынешней ситуации бойкотирование столь важных предложений поддержки граждан недопустимо. Людям уже сейчас нужна эта помощь", - сказал Лисневский.

Он подчеркнул, что очередной бойкот работы парламента не только усугубит экономическую ситуацию в стране, но и негативно скажется на рейтинге оппозиционных партий. А это плохая история накануне выборов. В оппозиции это прекрасно понимают.

"Перед выборами любая партия захочет попиариться, поэтому будет стараться включать в законопроекты по "социалке" свои предложения и видения. А это затянет процесс принятия столь важных законопроектов. Поэтому кабмин взял на себя ответственность за эти законопроекты. Так будет быстрее", - отметил собеседник.

Ион Кику
© Photo : Miroslav Rotari.
Молдавский премьер собирается в четверг в парламент: что заявил Кику
Лисневский уверен, что партиям сейчас нужно забыть о пиаре. По его словам, если парламентариев действительно заботят проблемы, с которыми сталкивается население, то они должны принять предложение правительства, а после выступить со своими аналогичными инициативами.

"У нас есть дети, которые нуждаются в помощи, нужна также поддержка в сфере образования. Особенно сейчас, когда нужно наладить онлайн-платформы, научиться действовать в новых условиях в связи с пандемией", - привел примеры Лисневский.

Он призвал депутатов отказаться от саботажа правительственной инициативы.

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