Кулева: для обладателей румынских паспортов туристический сезон не "пропал"

Эксперт в области туризма, глава одной из туристических компаний Молдовы Прасковья Кулева рассказала в эфире студии Sputnik Молдова, у кого из молдавских граждан есть возможность не остаться без летнего отдыха на море в этом году.

Утро на Sputnik’e Кулева: для обладателей румынских паспортов туристический сезон не "пропал"

Не самая радостная новость для тех, кто намеревался отдохнуть в Болгарии в этом году: страна объявила о продлении режима ЧС на своей территории, в связи с чем туристам из стран, где эпидемиологическая обстановка не самая благополучная, въезд в Болгарию по-прежнему закрыт. Такое положение будет действовать до конца июля, так что мечтам многих молдавских туристов пока не суждено сбыться, впрочем, это касается не всех, заявила эксперт в области туризма Прасковья Кулева. Как отметила Кулева, граждане Молдовы, у которых есть румынские паспорта, могут въехать в Болгарию на основании румынского паспорта, как граждане ЕС.

"В Молдове достаточно много людей, у которых два гражданства, и им, учитывая, что они являются гражданами Евросоюза, разрешен въезд. Через Румынию транзитом они проезжают без каких-либо требований изоляции на 14 дней", - сообщила Кулева.

По словам эксперта, в Болгарии человека, приехавшего из Молдовы, могут обязать отсидеть в 14-дневном карантине, однако, как правило, ничего подобного не происходит.

"На границе измеряют температуру, в отеле тоже, и люди подписывают декларацию, что они не контактировали с больными COVID-19. И тогда снимается вопрос изоляции на 14 дней. Но если человек скрыл, что у него были контакты с такими больными, то штрафы очень высокие", - отметила Кулева.

Также, эксперт заявила, что европейские туристы уже приезжают на болгарские курорты, довольно много чартерных рейсов из Германии, Бельгии.

Известно, что в данный момент в Молдове проживает более полумиллиона человек, у которых есть и гражданство Румынии.

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