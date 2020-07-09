Кулева: для обладателей румынских паспортов туристический сезон не "пропал"

Не самая радостная новость для тех, кто намеревался отдохнуть в Болгарии в этом году: страна объявила о продлении режима ЧС на своей территории, в связи с чем туристам из стран, где эпидемиологическая обстановка не самая благополучная, въезд в Болгарию по-прежнему закрыт. Такое положение будет действовать до конца июля, так что мечтам многих молдавских туристов пока не суждено сбыться, впрочем, это касается не всех, заявила эксперт в области туризма Прасковья Кулева. Как отметила Кулева, граждане Молдовы, у которых есть румынские паспорта, могут въехать в Болгарию на основании румынского паспорта, как граждане ЕС.
"В Молдове достаточно много людей, у которых два гражданства, и им, учитывая, что они являются гражданами Евросоюза, разрешен въезд. Через Румынию транзитом они проезжают без каких-либо требований изоляции на 14 дней", - сообщила Кулева.
"На границе измеряют температуру, в отеле тоже, и люди подписывают декларацию, что они не контактировали с больными COVID-19. И тогда снимается вопрос изоляции на 14 дней. Но если человек скрыл, что у него были контакты с такими больными, то штрафы очень высокие", - отметила Кулева.
Также, эксперт заявила, что европейские туристы уже приезжают на болгарские курорты, довольно много чартерных рейсов из Германии, Бельгии.
Известно, что в данный момент в Молдове проживает более полумиллиона человек, у которых есть и гражданство Румынии.
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