Чуря: Майе Санду будет трудно соблюдать "политическую самоизоляцию"

Политолог Корнелиу Чуря в эфире студии Sputnik Молдова объяснил, почему лидеру PAS Майе Санду не дадут спокойно участвовать в президентской гонке.

Утро на Sputnik’e Чуря: Майе Санду будет трудно соблюдать "политическую самоизоляцию"

Депутатам, представляющим в парламенте правые и правоцентристские силы, будет трудно сформировать правящее большинство, такое мнение высказал в интервью Sputnik Молдова Корнелиу Чуря.

"Майе Санду не дадут просто так заниматься своей президентской кампанией, а будут подталкивать ее к формированию нового коалиционного большинства. Однако лидер PAS не желает вступать в альянс с про-олигархическими партиями", - сказал политолог.

По его мнению, Санду будет трудно соблюдать "политическую самоизоляцию", так как она оказалась в ситуации, когда ей не выгодно сближения ни с социалистами, ни с партией Шора, ни с демократами и Pro Moldova. Политолог также выразил уверенность, что даже при таком раскладе в стане правых, противостояние между парламентом и правительством сохранится.

"В этой ситуации Майе Санду придется находить какие-то решения, так как противостояние парламента и правительства ставит под вопрос текущую политическую конструкцию. Но, с другой стороны, сотрудничество Санду с про-олигархическими партиями сродни покатившемуся "отравленному яблоку", - заметил политолог.

Напомним, партия "Действие и солидарность" Майи Санду обладает 15 мандатами, а партия "Платформа "Достоинство и правда" ("DA", Андрей Нэстасе) - 11, Pro Moldova Адриана Канду имеет 14 депутатов, у фракции партии "Шор" - 9 законодателей. Кроме того, в парламенте есть один неприсоединившийся — Октавиан Цыку.

Согласно последнему вердикту Конституционного суда, в Молдове запрещен роспуск парламента в последние полгода мандата главы государства даже в случае, если в этот период президент подает в отставку и выполнены условия для роспуска законодательного органа.

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