11:32 10 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.46
  • USD17.19
  • RUB0.24
  • RON4.02
  • UAH0.64
Поиск
Александр Муравский
© Sputnik / Rodion Proca

Муравский: на какую финансовую помощь рассчитывать Молдове

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
125 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200710/30881458/muravskiy-na-kakuyu-finansovuyu-pomosch-rasschityvat-moldove.html

Экономический эксперт Александр Муравский в эфире студии Sputnik Молдова ответил на вопрос, может ли Молдова в нынешних сложных кризисных условиях рассчитывать на приток прямых иностранных инвестиций, а также заемных средств.

Утро на Sputnik’e
Муравский: на какую финансовую помощь рассчитывать Молдове

Сегодня Молдове не приходится рассчитывать на щедрый приток иностранных финансов, так что стране придется довольствоваться малым, полагаться на собственные силы и ценить любые приходящие в страну ресурсы — в виде помощи или кредитов. Что касается прямых иностранных инвестиций, то здесь у нас и в лучшие времена было не все благополучно, а сейчас, в моменты экономического кризиса во всем мире и политического кризиса в самой Молдове, рассчитывать на них тем более не приходится. Такого мнения придерживается экономист Александр Муравский.

"В нынешней ситуации я думаю, что эта страница пока временно закрыта и никаких особых подвижек не ожидается. Прямых иностранных инвестиций практически не будет, за исключением притока каких-то средств тем филиалам иностранных компаний, которые здесь уже открыты. А притока серьезных новых инвестиций ждать не стоит", - отметил Муравский.

Валюта.
© CC0 / Pixabay / stevepb
Макрофинансовая помощь от ЕС: Молдова может получить 100 миллионов евро
По его мнению, Молдове на данном этапе можно рассчитывать разве что на помощь от международных финансовых организаций, таких как Международный валютный фонд, Мировой банк, или международных структур, в частности, Евросоюза.

Также эксперт высказался по вопросу о судьбе российского кредита. На данный момент, подчеркнул Муравский, есть только обещание российской стороны возобновить переговоры, поэтому нужно сначала, чтобы договор был составлен, а затем представлен в парламенте для окончательного утверждения.

"В текущей ситуации с парламентом, я не исключаю того, что Россия может немножко притормозить, потому что при этом политическом раскладе в парламенте у антироссийски настроенных сил могут найтись десятки причин это соглашение не принять", - заявил Муравский.

Так что ситуация в парламенте многократно увеличивает риск того, что соглашение о кредите от Российской Федерации не будет подписано и в новом виде. Возможно, что все будет благополучно, и пессимистичные прогнозы не сбудутся, но и списывать их со счетов нельзя, добавил экономист.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Головатюк: экономику Молдовы от краха спасает ее относительная неразвитость
Депутат объяснил, когда может решиться ситуация с российским кредитом
Цена вопроса — полмиллиарда: кабмин начал переговоры с МВФ
Гырбу: помощь Молдове выделяется по результатам реформ


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Чествование ФК Зенит - чемпиона России по футболу.
Игроки и болельщики: как прошли празднования чемпионства ФК "Зенит"
Сквер на улице Букурией сектора Буюканы был обновлен – как он выглядит.
Сквер на кишиневской улице Букурией был обновлен – как он выглядит
Политический туризм в парламенте Молдовы: кто из депутатов и куда ушел
"Политический туризм" в парламенте Молдовы — июль 2020 года

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться