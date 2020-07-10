Муравский: на какую финансовую помощь рассчитывать Молдове

Экономический эксперт Александр Муравский в эфире студии Sputnik Молдова ответил на вопрос, может ли Молдова в нынешних сложных кризисных условиях рассчитывать на приток прямых иностранных инвестиций, а также заемных средств.

Утро на Sputnik’e Муравский: на какую финансовую помощь рассчитывать Молдове

Сегодня Молдове не приходится рассчитывать на щедрый приток иностранных финансов, так что стране придется довольствоваться малым, полагаться на собственные силы и ценить любые приходящие в страну ресурсы — в виде помощи или кредитов. Что касается прямых иностранных инвестиций, то здесь у нас и в лучшие времена было не все благополучно, а сейчас, в моменты экономического кризиса во всем мире и политического кризиса в самой Молдове, рассчитывать на них тем более не приходится. Такого мнения придерживается экономист Александр Муравский.

"В нынешней ситуации я думаю, что эта страница пока временно закрыта и никаких особых подвижек не ожидается. Прямых иностранных инвестиций практически не будет, за исключением притока каких-то средств тем филиалам иностранных компаний, которые здесь уже открыты. А притока серьезных новых инвестиций ждать не стоит", - отметил Муравский.

По его мнению, Молдове на данном этапе можно рассчитывать разве что на помощь от международных финансовых организаций, таких как Международный валютный фонд, Мировой банк, или международных структур, в частности, Евросоюза.

Также эксперт высказался по вопросу о судьбе российского кредита. На данный момент, подчеркнул Муравский, есть только обещание российской стороны возобновить переговоры, поэтому нужно сначала, чтобы договор был составлен, а затем представлен в парламенте для окончательного утверждения.

"В текущей ситуации с парламентом, я не исключаю того, что Россия может немножко притормозить, потому что при этом политическом раскладе в парламенте у антироссийски настроенных сил могут найтись десятки причин это соглашение не принять", - заявил Муравский.

Так что ситуация в парламенте многократно увеличивает риск того, что соглашение о кредите от Российской Федерации не будет подписано и в новом виде. Возможно, что все будет благополучно, и пессимистичные прогнозы не сбудутся, но и списывать их со счетов нельзя, добавил экономист.

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