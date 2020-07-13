Гагауз: что будет дальше с мигрантами, достаточно сложно прогнозировать

Как свидетельствуют данные статистики, с 10 марта по 1 июля 2020 года в страну вернулись около 415 тысяч граждан Молдовы - мигрантов. Об этом рассказала директор по науке Национального института экономических исследований, главный научный сотрудник Центра демографических исследований Ольга Гагауз в ходе онлайн конференции на тему: "Как эпидемиологическая ситуация влияет на демографические процессы в Молдове".
"Влияние кризисов, эпидемий, пандемий, экономических кризисов на показатели смертности, рождаемости, миграции заметно, но имеет очень краткосрочный характер. После нормализации положения дел, как правило, уровень миграции возвращается к той же ситуации, какая была до кризиса", - отметила эксперт.
По мнению Гагауз, мигранты еще будут въезжать, и те, кто находится в сложной ситуации за рубежом, ждут возможности вернуться в страну. Но говорить о том, насколько длительным будет их пребывание, и останутся ли они в стране, зависит от большого количества факторов, и пока невозможно дать однозначный прогноз.
"Планируют ли они остаться навсегда, будут ли они искать работу или открывать какой-то бизнес, это очень сложный вопрос. Скорее всего, сегодняшняя ситуация — это просто пауза, люди стараются переждать этот период", - заключила эксперт.
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