Гагауз: что будет дальше с мигрантами, достаточно сложно прогнозировать

Сейчас пока сложно строить какие-либо прогнозы относительно того, останутся ли вернувшиеся в Молдову мигранты здесь навсегда, сколько их будет, и как это повлияет на демографическую ситуацию в Молдове, отметила демограф Ольга Гагауз.

Утро на Sputnik’e Гагауз: что будет дальше с мигрантами, достаточно сложно прогнозировать

Как свидетельствуют данные статистики, с 10 марта по 1 июля 2020 года в страну вернулись около 415 тысяч граждан Молдовы - мигрантов. Об этом рассказала директор по науке Национального института экономических исследований, главный научный сотрудник Центра демографических исследований Ольга Гагауз в ходе онлайн конференции на тему: "Как эпидемиологическая ситуация влияет на демографические процессы в Молдове".

"Влияние кризисов, эпидемий, пандемий, экономических кризисов на показатели смертности, рождаемости, миграции заметно, но имеет очень краткосрочный характер. После нормализации положения дел, как правило, уровень миграции возвращается к той же ситуации, какая была до кризиса", - отметила эксперт.

По словам специалиста, мигранты вынуждены были вернуться в Молдову из тех стран, где они работали, из-за пандемической ситуации. И пока еще рано делать выводы о том, смогут ли эти люди остаться или вернутся назад, как только позволит ситуация. Тем не менее, опыт, накопленный демографами, говорит о том, что, как правило, уровень миграции может меняться в связи с какими-либо кризисами, однако, как только проблема перестает быть острой, показатели миграции возвращаются к прежнему уровню.

По мнению Гагауз, мигранты еще будут въезжать, и те, кто находится в сложной ситуации за рубежом, ждут возможности вернуться в страну. Но говорить о том, насколько длительным будет их пребывание, и останутся ли они в стране, зависит от большого количества факторов, и пока невозможно дать однозначный прогноз.

"Планируют ли они остаться навсегда, будут ли они искать работу или открывать какой-то бизнес, это очень сложный вопрос. Скорее всего, сегодняшняя ситуация — это просто пауза, люди стараются переждать этот период", - заключила эксперт.

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