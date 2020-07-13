Мокану: отток населения могут остановить масштабные реформы в стране

Социологи подчеркивают, что из Молдовы уехала треть работоспособного населения страны, и отток продолжается. Республику покидают не только бедные, но и богатые. Глава Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану отметил, что до сих пор не проведен многофакторный анализ, чтобы понять основные причины исхода населения.
"На мой взгляд, преобладают геополитические и исторические факторы. К 1990 году экономика республики была на пике, а с развалом Союза Молдова постепенно вытеснялась с традиционного рынка", - отметил Мокану.
Ситуация может измениться, если в республику придут крупные инвестиции. На них рассчитывали и в конце 90-х, и в начале нулевых, но из-за высокого уровня коррупции в высших эшелонах власти, да и на местах, доверие к Молдове со стороны партнеров и кредиторов было утрачено.
"Если мы начнем внедрять полномасштабные реформы в Молдове, то на это уйдет не менее 20 лет, чтобы появились первые положительные результаты", - считает Мокану.
Он подчеркнул, что властям необходимо продолжать реформы не только в сфере юстиции, экономики, но и в таких отраслях как здравоохранение и образование. Пока они не дадут видимого эффекта, рост миграции невозможно будет остановить.
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