Брутер: будущее Евросоюза сейчас в руках Италии

Утро на Sputnik’e Брутер: будущее Евросоюза сейчас в руках Италии

Рост евроскептических настроений в странах Евросоюза будет зависеть в первую очередь от того, как будет преодолен пандемический кризис, и какие решения будут все-таки найдены для минимизации его последствий. Такого мнения придерживается политолог Владимир Брутер. Он отметил, что сейчас судьба Евросоюза будет во многом зависеть от позиций таких стран, как Испания и в особенности Италия. Происходящие в них сейчас процессы позволяют сделать выводы о том, что атомизация европейского общества растет, хотя и не очень быстрыми темпами.

"Нужно посмотреть, как будут развиваться события дальше, и каким образом итальянское правительство, которым руководит независимый политик, будет встраиваться в новые экономические реалии Евросоюза. Если позиции евроскептиков в Италии будут усиливаться, это приведет к системному кризису", - подчеркнул политолог.

Как заявил Брутер, если уход Великобритании оказался тяжелой, но все-таки допустимой утратой для Евросоюза, то с потерей Италии эта структура уже вряд ли окажется жизнеспособной.

"Без Италии Евросоюз - совсем другая организация, у которой не будет внутреннего единства по определению. Италия в нынешней конструкции Евросоюза является третьим важнейшим звеном, без которого даже Германии и Франции будет трудно договориться", - полагает эксперт.

Тем не менее, ситуация пока двоякая и события могут развиваться как в одну, так и в другую сторону. Если итальянская экономика после тяжелейшего кризиса, после тех разрушительных воздействий, которые на нее оказала пандемия, будет способна восстановиться достаточно быстрыми темпами, то будущее Евросоюза ждет более оптимистичный сценарий. Если же экономика Италии восстанавливаться будет медленно, начнут быстро нарастать евроскептические тенденции и справиться с ними будет сложно.

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