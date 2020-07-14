Ионицэ: частные пенсионные фонды нужны, но граждане не готовы доверять им

Утро на Sputnik’e Ионицэ: частные пенсионные фонды нужны, но граждане не готовы доверять им

Законопроект о частных пенсионных фондах был одобрен молдавскими депутатами в первом чтении. Инициатива предусматривает возможность для граждан копить на собственном персональном счету средства, которые пойдут на выплату дополнительной пенсии для участника фонда, помимо основной, гарантированной государством. Экономист Вячеслав Ионицэ, говоря об этом законе, заявил, что сама по себе такая инициатива очень хороша и является необходимой, однако закон в наших условиях работать скорее всего не будет.

"Наша пенсионная система, к сожалению, обанкротилась. По европейским стандартам, величина пенсии должна составлять 42% от заработной платы. А у нас в Молдове — в два раза меньше. И этот показатель ухудшается с каждым годом", - отметил эксперт.

По словам собеседника, наш действующий пенсионный фонд не самообеспечивается, а выживает за счет переводов из госбюджета. И эта система, когда более молодые обеспечивают выживание тех, кто уже свое отработал, перестала отвечать требованиям современного мира. Число работающих граждан ежегодно сокращается, а количество пенсионеров, напротив, растет, по этой причине пенсионные выплаты и далее будут снижаться.

Мировой опыт, добавил Ионицэ, предусматривает три возможные модели получения пенсии: первая — обязательное пенсионное страхование, вторая — также обязательная, но с возможностью самому выбрать фонд, ответственный за накопления, и третья — факультативная, которую сейчас надеются внедрить в Молдове.

Причины, почему закон, по мнению эксперта, оказался "мертворожденным", состоят в том, что люди не доверяют никаким фондам, а потому, вероятнее всего, не понесут туда свои деньги. Также у граждан нет стимула делать пенсионные накопления, поскольку они облагаются налогом.

"Любое налогообложение пенсионных накоплений приводит к тому, что у людей нет никакого стимула делать накопления. Ведь что такое по сути пенсионные накопления? Это когда я сам отказываюсь от каких-либо затрат, чтобы сохранить деньги на будущее. Стимулировать людей делать накопления на старость можно только через налоговые льготы", - убежден Ионицэ.

Если принять этот закон, но не предусмотреть налоговых льгот, то закон станет просто бесполезной бумагой. У людей и без того нет повода доверять государству, за прошедшие годы пенсионеры становились свидетелями, как деньги обесценивались, банки переживали банкротство, а из банковской системы выводились деньги. Поэтому отдать свои финансовые средства частному пенсионному фонду - достаточно рискованное мероприятие с точки зрения рядового гражданина. Так что, вероятнее всего, считает эксперт, эффект от закона будет близок к нулю.

Тем не менее возможность делать пенсионные накопления в том или ином виде для граждан давно назрела и подобная инициатива была бы нужна, но, по мнению Ионицэ, закон будет работать только с возможностью предоставления налоговых льгот для факультативной пенсионной системы.

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