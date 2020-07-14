Лисневский: политические силы не смогли консолидироваться для блага страны

Кризис в Молдове явился не только отражением общемировых тенденций из-за пандемии, он стал и следствием политической ситуации, которая деградировала в стране с начала года, отметил в эфире студии Sputnik Молдова политолог Ян Лисневский.

Утро на Sputnik’e Лисневский: политические силы не смогли консолидироваться для блага страны

Истоки тяжелейшего политического кризиса, который влияет на большинство процессов в Молдове, можно проследить еще с осени прошлого года, с момента распада предыдущего правительства. И сейчас мы находимся внутри "циклона", который только углубляется и тянет за собой все остальные сферы жизни государства.

Как считает политолог Ян Лисневский, связан этот кризис во многом с тем, что пришедшая к власти в 2019 году и тогда же легко ее упустившая партия PAS, оказавшись не у кормила, попыталась уйти в оппозицию, однако и здесь ее ждали определенные трудности в виде разногласий со своими партнерами по альянсу.

"Уже тогда были видны первые проблемы, с которыми столкнутся эти партии, и уже было ясно, что если они будут применять неверную стратегию, то это может привести к углублению политического кризиса. Пандемия, как это ни парадоксально, даже немного спасла ситуацию, приостановив весь этот политический хаос", - подчеркнул Лисневский.

Политолог отметил, что, конечно, были определенные ожидания и в обществе, и среди экспертов, что с началом пандемии политические силы объединятся и консолидируются для блага страны, но этого, впрочем, не случилось.

"Были попытки отдельных политиков показать себя в более высоком, культурном свете, но, к сожалению, под конец все забыли о первоначальных устремлениях. И сейчас мы находимся в предвыборном периоде, где все партии думают о политических дивидендах, а не о том, как решить проблему, с которой сейчас столкнулся весь мир, а не только Молдова", - заключил Лисневский.

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