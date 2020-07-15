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Корнелиу Чуря
© Sputnik / Rodion Proca

Чуря: выдвигая вотум недоверия правительству Кику, DA идет ва-банк

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200715/30934980/ciurea-vydvigaya-votum-nedoveriya-pravitelstvu-chicu-da-idet-va-bank.html

Выразить в данных условиях вотум недоверия действующему правительству — очень спорная идея, заявил политолог Корнелиу Чуря в интервью радиостудии Sputnik Молдова.

Утро на Sputnik’e
Чуря: выдвигая вотум недоверия правительству Кику, DA идет ва-банк

Во вторник, 14 июля, стало известно, что депутаты от платформы DA подписали проект вотума недоверия правительству Кику. Об этом сообщил вице-спикер парламента Александр Слусарь. Он отметил, что DA рассчитывают на голоса партнеров по блоку ACUM – фракции PAS.

Политолог Корнелиу Чуря, комментируя произошедшее, сказал, что в данном случае платформа DA идет ва-банк, пытаясь выдвинуть вотум, не имея для того достаточных оснований.

"Правительство Кику получило поддержку оттуда, откуда не ждали — со стороны ЕС, который выделил очередной транш. Этот вотум не подготовлен как идеологически, так и политически", - полагает Чуря.

Парламент.
© Sputnik / Rodion Proca
Политическое зазеркалье: DA просит, а PAS думает – что ждет кабмин Кику
По словам политолога, даже самый близкий партнер DA — партия PAS, находится в сомнениях, будет ли правильным голосовать по этому проекту. Pro Moldova, как считает Чуря, может поддержать данную инициативу, но это в данном случае сыграет роль "медвежьей услуги". Приближая DA к себе, Pro Moldova в некотором роде бросает тень на репутацию DA, придавая ей некую "олигархическую окраску".

Другой момент - вотум недоверия, предложенный платформой DA, не наберет достаточного количества голосов, если исходить из нынешнего состава парламента. Вероятно, расчет делается на то, что из сегодняшнего большинства в парламенте удастся "выдернуть" еще двух человек, чтобы обеспечить численное преимущество для голосования.

"На самом деле, лишь коррупционный элемент, который пока нельзя исключить, может повлиять на парламентское большинство и привести к падению правительства Кику", - подчеркнул Чуря.

По мнению политолога, весь ход событий свидетельствует о том, что DA медленно, но верно "дрейфует" в сторону сближения с олигархами. С политической точки зрения им невыгодно все время быть на побегушках у PAS, поэтому они вынуждены идти на сближение с олигархическими партиями. За счет этого они пытаются как-то удержаться "на плаву". Тем не менее, игра опасная, и, действуя таким образом, DA серьезно рискует растерять весь свой электорат.

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