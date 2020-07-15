Князева: учителя, учащиеся и родители хотят обучения в школах

Каждой школе в республике нужно предоставить выбор модели работы в условиях пандемии, считает завкафедрой лицея им. А. Кантемира Тамара Князева.

Утро на Sputnik’e Князева: учителя, учащиеся и родители хотят обучение в школах

В Молдове с 1 сентября возобновится учебный процесс в школах. Министерство образования разработало семь сценариев работы школ в условиях пандемии COVID-19. Среди них: посменное обучение, комбинированное обучение (часть учеников находится в школе, часть занимается дома, но с подключением онлайн), смешанное очное-дистанционное и другие варианты.

Как рассказала в эфире студии Sputnik Молдова завкафедрой естественных наук и классных руководителей лицея им. А. Кантемира Тамара Князева, преподаватели, родители и ученики приветствуют такое решение, так как весенний опыт показал, что образовательный процесс невозможен без прямого общения учителей с учениками.

Вместе с тем собеседница подчеркнула, что у учебных заведений должна быть возможность самим выбрать ту или иную модель обучения.

"Будет правильно, если каждая школа сама выберет вариант модели, который ее устраивает, так как у каждого учебного заведения свои возможности. Обучение в две смены - это одна из моделей. Она знакома всем школам. Конечно, это дополнительная нагрузка для учителей. Как, впрочем, и другие варианты. Но учителя понимают сложившуюся ситуацию", - сказала Князева.

Специалист отметила, что более 90 процентов родителей и учащихся готовы к возврату учебного процесса в школы. Определенные опасения есть по поводу ношения масок и перчаток. Однако собеседница считает, что во все учебные часы не будет необходимости в этом.

"Думаю, что будут какие-то послабления. Если классы неполные, если будет регулярно проводиться дезинфекция, то нет смысла все уроки находится в маске во время занятий", - добавила Князева.

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