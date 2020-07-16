Арпентин: молдавские виноделы пока в минусе, но сдаваться не намерены

Директор Национального бюро винограда и вина Георгий Арпентин в эфире студии Sputnik Молдова рассказал о том, как отразился кризис, вызванный пандемией, на отечественном винодельческом секторе.

Утро на Sputnik’e Арпентин: молдавские виноделы пока в минусе, но сдаваться не намерены

Статистика свидетельствует, что экономический спад из-за кризиса, вызванного пандемией, ощущался в Молдове уже в марте, а особенно чувствительный удар был нанесен экономике в апреле. Почти на 40 процентов снизился экспорт товаров из Молдовы, а промышленное производство сократилось на 25 процентов.

По словам директора Национального офиса вина и винограда Георгия Арпентина, в момент начала карантина впервые за пять лет отечественные виноделы фиксировали падение объемов продаж своей продукции. Прогнозировалось дальнейшее падение спроса на наши вина, и многие виноделы опасались, что продажи упадут катастрофически, а отрасли может быть нанесен очень чувствительный удар.

"На днях мы получили данные по экспорту и, к счастью, наши пессимистичные прогнозы не оправдались. Мы думали, кризис, вызванный пандемией, окажет более серьезное воздействие на винодельческий сектор. Однако, если взять общий объем продажи всех винодельческих продуктов, то мы за первое полугодие потеряли 3 процента", - сообщил Арпентин.

В марте, по словам эксперта, было зафиксировано падение продаж, в апреле процесс усугубился, но в мае вроде бы все стабилизировалось. Сейчас отечественные виноделы в небольшом минусе, но многие другие страны пострадали куда более существенно. Кроме того, отметил эксперт, в отдельных сегментах виноделия фиксируется рост продаж.

"Если взять только бутылочное вино, то здесь у нас фиксируется рост экспорта на 26 процентов. В то же время, снизился экспорт вина наливом. Сильно упал экспорт в Белоруссию, которая была традиционным рынком для таких поставок. То есть, бутылочные вина очень хорошо пошли, а экспорт вин наливом затормозился", - заявил Арпентин.

Как подчеркнул специалист, пока нет поводов для паники. Кризис, как утверждают экономисты, еще скажется на всех сферах экономики, он — как бомба замедленного действия. Возможно, предположил эксперт, зарубежные страны готовятся ко второй волне пандемии, а потому заполняют склады продовольственной продукцией, с этим связан и рост закупок бутилированного вина.

Сегодня, добавил Арпентин, 30 процентов молдавского экспорта винодельческой продукции составляют вина в бутылках, а 70 процентов — вина наливом. Поэтому неудивительно, что уменьшение спроса на вина наливом тянет за собой вниз и общие показатели экспорта.

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