Москович: какие коррективы внесла пандемия в программу "Славянского базара"

Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" в этом году будет проходить всего четыре дня. Организаторам пришлось пойти на это, чтобы соблюсти требования безопасности, введенные в связи с пандемией. По этой же причине, отказались от выступлений в закрытых помещениях — все концерты и конкурсная программа будут проходить на открытом воздухе. Несмотря на всю критическую ситуацию, организаторы смогли создать условия для соблюдения санитарных норм и требований повышенной безопасности, отметил в эфире студии Sputnik Молдова музыкант Константин Москович, который ежегодно посещал фестиваль и был членом жюри конкурса.
"Конечно, сократилась культурная программа, сократилось количество артистов и количество дней проведения фестиваля. Он продлится лишь четыре дня, 16 июля будет торжественное открытие, а закрытие состоится 19 числа", - сообщил Москович.
Как рассказал музыкант, участник взрослого конкурса из Молдовы Владимир Фотеску уже прибыл в Витебск и приступил к репетициям с президентским оркестром Белоруссии. Завтра в Белоруссию вылетает вторая часть молдавской делегации — певица Кристина Скарлат, которая будет членом жюри детского конкурса, и участница детского конкурса Бьянка Вестерничану.
Говоря о шансах молдавских конкурсантов на победу, Москович подчеркнул, что уровень подготовки наших исполнителей очень высокий, но конкурс есть конкурс, и как оценит эти выступления жюри, всегда остается загадкой.
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