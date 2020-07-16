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Constantin Moscovici
© Sputnik / Osmatesco

Москович: какие коррективы внесла пандемия в программу "Славянского базара"

Утро на Sputnik’e
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200716/30949698/moscovici-kakie-korrektivy-vnesla-pandemiya-v-programmu-slavyanskogo-bazara.html

В четверг, 16 июля, в Витебске стартует ежегодный фестиваль "Славянский базар", где Молдова традиционно принимала участие. Известный молдавский наист Константин Москович рассказал, каким будет мероприятие в этом году и чем будет отличаться от предыдущих лет.

Утро на Sputnik’e
Москович: какие коррективы внесла пандемия в программу "Славянского базара"

Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" в этом году будет проходить всего четыре дня. Организаторам пришлось пойти на это, чтобы соблюсти требования безопасности, введенные в связи с пандемией. По этой же причине, отказались от выступлений в закрытых помещениях — все концерты и конкурсная программа будут проходить на открытом воздухе. Несмотря на всю критическую ситуацию, организаторы смогли создать условия для соблюдения санитарных норм и требований повышенной безопасности, отметил в эфире студии Sputnik Молдова музыкант Константин Москович, который ежегодно посещал фестиваль и был членом жюри конкурса.

"Конечно, сократилась культурная программа, сократилось количество артистов и количество дней проведения фестиваля. Он продлится лишь четыре дня, 16 июля будет торжественное открытие, а закрытие состоится 19 числа", - сообщил Москович.

Как рассказал музыкант, участник взрослого конкурса из Молдовы Владимир Фотеску уже прибыл в Витебск и приступил к репетициям с президентским оркестром Белоруссии. Завтра в Белоруссию вылетает вторая часть молдавской делегации — певица Кристина Скарлат, которая будет членом жюри детского конкурса, и участница детского конкурса Бьянка Вестерничану.

Владимир Фотеску
© Sputnik / Osmatesco
Владимир Фотеску рассказал, чего ждет от выступления на "Славянском базаре"
Первоначально для участия в фестивале в этом году было заявлено намного больше артистов из разных стран, впервые за всю историю "Славянского базара" было запланировано проведение дней Республики Молдова в рамках фестиваля, где должен был участвовать коллектив народного танца "Жок" и несколько молдавских исполнителей. К сожалению, от этой идеи в нынешнем году пришлось отказаться, так как все мероприятия в рамках фестиваля пришлось сократить из-за предпринятых противоэпидемических мер.

Говоря о шансах молдавских конкурсантов на победу, Москович подчеркнул, что уровень подготовки наших исполнителей очень высокий, но конкурс есть конкурс, и как оценит эти выступления жюри, всегда остается загадкой.

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