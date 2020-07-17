Муравский: Молдова не должна терять традиционный рынок

Любые крайности в экономической деятельности непродуктивны для развития страны, для Молдовы одинаково полезно выстраивать свои отношения как с Западом, так и с Востоком, напомнил в эфире Sputnik Молдова экономист Александр Муравский.

Утро на Sputnik’e Муравский: Молдова не должна терять традиционный рынок

Молдавский премьер Ион Кику примет участие в саммите глав правительств стран-участниц Евразийского экономического союза, где он обсудит среди прочих актуальных тем, вопросы торговли. Кишиневе неоднократно высказывался за развитие партнерских отношений как с Востоком, так и с Западом.

Экономист, экс-вице-премьер-министр Молдовы Александр Муравский отметил, что геополитические крайности не приводят к положительным результатам.

"Нас бросало все время из одной крайности в другую. Надо искать золотую середину, найти нишу, которую мы можем занять на рынке ЕАЭС", - отметил Муравский.

Эксперт пояснил, что Молдова не одинока в своем положении. Ряд стран в Европе, также выстраивают свою экономическую политику в пользу сотрудничества с "двумя союзами".

"Когда начался развал социалистической системы, потом распад Союза, страны Балтии, Чехия, Польша, резко стали ориентироваться только на Запад. Но даже их западные партнеры указывали, что не нужно терять перспективный рынок", - напомнил Муравский.

Он подчеркнул, что в последнее время политика сильно вмешивалась в торговые отношения, но, рано или поздно, все возвращалось на свои круги. Кишиневу нужно научиться продвигать свои экономические интересы. Поэтому Молдове следует грамотно балансировать между рынком ЕС и ЕАЭС.

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