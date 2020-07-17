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Анжела Колацки
© Sputnik / Osmatesco

Колацки: будут ли найдены голоса для отставки правительства Кику

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Политолог Анжела Колацки в эфире студии Sputnik Молдова прокомментировала намерение правых и правоцентристских партий отправить в отставку правительство Иона Кику.

Утро на Sputnik’e
Колацки: будут ли найдены голоса для отставки правительства Кику

Партии PAS и "Платформа Достоинство и Правда" подписали вотум недоверия правительству Иона Кику. К ним присоединились и другие депутаты, представляющие правые и правоцентристские политические силы. Тем не менее, им всем не хватит голосов, чтобы отправить кабмин и премьера в отставку.

Игорь Додон
© Sputnik / Osmatesco
Додон прокомментировал Sputnik ситуацию с вотумом недоверия кабмину Кику

Политолог Анжела Колацки, рассуждая о текущей ситуации в парламенте, отметила, что рассчитывать на протестные голоса Демпартии не придется.

"Исходя из ситуации на данный момент, очевидно, что ДПМ не присоединится к инициаторам этого вотума недоверия", - сказала Колацки.

Но, по ее словам, неизвестно, как поступят "политические туристы". Пример Штефана Гацкана, пытавшегося выйти из ПСРМ, чтобы примкнуть к "группе Канду" (правда, позже он передумал это сделать) наглядно продемонстрировал, что трассеизм в молдавском парламенте еще жив.

"К этому году были созданы все условия, чтобы этот позорный феномен проявился во всей своей "красе". Для того, чтобы его искоренить, нужно время и твердое желание политического класса и общественности", - отметила политолог.

Вотум недоверия правительству будет рассмотрен парламентом на следующей неделе. Любопытно, что ранее лидер PAS Майя Санду выражала сомнение в том, что подписание вотума недоверия – это целесообразный шаг. Для отставки правительства необходим 51 голос. Депутатам, подписавшим вотум недоверия, не достает как минимум двух голосов.

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