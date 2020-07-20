Ионицэ: почему в Молдове очень сложно формируется свой "средний класс"

Более-менее обеспеченные люди или перспективные специалисты, которые могли бы стать основой среднего класса, покидают республику. В то же время, как отмечают социологи, в развитых странах именно средний класс - та часть населения, на которой базируется экономика, он стимулирует своей активной деятельностью рынок потребления и обеспечивает стабильное развитие государству.
Применительно к Молдове эксперты, однако, отмечают, что наш средний класс - очень узкая прослойка между массой бедных граждан и небольшим количеством богатых. Как рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова экономический эксперт Вячеслав Ионицэ, недавно Молдова столкнулась с таким феноменом, как отток представителей среднего класса за рубеж. То есть теперь мигрантами становятся не только бедные, но и граждане, чей материальный достаток позволяет вполне благополучно жить в Молдове.
"В прошлом году началась вторая волна миграции. Под второй волной мы подразумеваем отток не бедных граждан, а именно среднего класса", - сказал Ионицэ.
"Качество жизни – существенный фактор. Что толку, что у молдавского "среднего класса" высокие доходы, если в стране не развита инфраструктура, государство не может предоставить элементарные бытовые условия", - отметил эксперт.
По словам Ионицэ, государство должно быть заинтересовано в благополучии среднего класса. Ведь именно он обеспечивает поступления в бюджет, является основным производителем и потребителем благ, но в Молдове из-за нестабильной экономической ситуации пока не созданы условия для полноценного формирования среднего класса.
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