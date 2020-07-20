Ионицэ: почему в Молдове очень сложно формируется свой средний класс

Чего не хватает молдавским представителям среднего класса, и почему и без того узкая прослойка граждан готова покинуть страну, рассказал в интервью Sputnik Молдова экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

Утро на Sputnik’e Ионицэ: почему в Молдове очень сложно формируется свой "средний класс"

Более-менее обеспеченные люди или перспективные специалисты, которые могли бы стать основой среднего класса, покидают республику. В то же время, как отмечают социологи, в развитых странах именно средний класс - та часть населения, на которой базируется экономика, он стимулирует своей активной деятельностью рынок потребления и обеспечивает стабильное развитие государству.

Применительно к Молдове эксперты, однако, отмечают, что наш средний класс - очень узкая прослойка между массой бедных граждан и небольшим количеством богатых. Как рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова экономический эксперт Вячеслав Ионицэ, недавно Молдова столкнулась с таким феноменом, как отток представителей среднего класса за рубеж. То есть теперь мигрантами становятся не только бедные, но и граждане, чей материальный достаток позволяет вполне благополучно жить в Молдове.

"В прошлом году началась вторая волна миграции. Под второй волной мы подразумеваем отток не бедных граждан, а именно среднего класса", - сказал Ионицэ.

"Качество жизни – существенный фактор. Что толку, что у молдавского "среднего класса" высокие доходы, если в стране не развита инфраструктура, государство не может предоставить элементарные бытовые условия", - отметил эксперт.

По его словам, для среднего класса характерны устойчивые доходы, достаточные для удовлетворения широкого круга материальных и социальных потребностей. Но есть довольно существенная разница между тем, что представляет собой "средний класс" в Молдове, и каков он в странах ЕС. Как отметил Ионицэ, по молдавским меркам, если у семьи ежемесячный доход составляет порядка 5000 евро (примерно 100000 леев), то она считается обеспеченной. А, например, в Германии или Франции – это почти средняя зарплата по стране. Но дело даже не в суммах.

По словам Ионицэ, государство должно быть заинтересовано в благополучии среднего класса. Ведь именно он обеспечивает поступления в бюджет, является основным производителем и потребителем благ, но в Молдове из-за нестабильной экономической ситуации пока не созданы условия для полноценного формирования среднего класса.

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