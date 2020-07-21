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Алла Токарчук
© Sputnik / Victor Iovv

Токарчук: когда COVID-19 пойдет на спад

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1593)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200721/31004823/tokarciuc-kogda-covid-19-poydet-na-spad.html

Эксперт в области общественного здравоохранения Алла Токарчук рассказала в эфире студии Sputnik Молдова о том, почему, по ее мнению, в Молдове количество случаев инфицирования COVID-19 пока не снижается.

Утро на Sputnik’e
Токарчук: когда COVID-19 пойдет на спад

Введенный в Молдове карантин сдерживал распространение коронавирусной инфекции, но ровно до того момента, как был отменен. С одной стороны, ситуация в стране требовала возобновления экономической деятельности, поскольку продолжение грозило крахом отдельным отраслям, с другой — ослабление карантинных мер вызвало рост числа новых случаев COVID-19. Как отметила эксперт в области общественного здравоохранения Алла Токарчук, при принятии такого решения рассматривалась вся проблема в комплексе, а не только ее медицинский аспект, и аргументы в защиту экономики оказались более вескими. Однако люди тоже оказались не подготовлены к тому, что их ожидает.

"Возможно, у людей нет страха перед болезнью потому, что знаний о ней недостаточно. Также им поступала очень разная информация — от того, что это серьезное заболевание, от которого всем необходимо беречься, до того, что этот вирус не страшен и его можно перенести "на ногах", - сказала Токарчук.

Вакцина
© REUTERS / Dado Ruvic
Вырабатывающиеся после вакцинации от COVID-19 антитела сохранятся надолго
В результате, считает эксперт, такие полярно противоположные мнения способствовали тому, что люди вообще переставали верить поступающей информации, следовательно, не считали нужным беречь себя. Существует масса граждан, которые не верят либо в само существование вируса, либо в степень серьезности его возможного воздействия на организм. Скорее всего, по мнению специалиста, в Молдове кривая заболеваемости еще долго будет находиться в стадии плато — то есть, примерно на одном уровне, не демонстрируя тенденцию к снижению.

В то же время, заболеваемость и в мире, и в нашей стране обязательно пойдет на спад, как только будет сформирован популяционный иммунитет.

"На прошлой неделе вышли результаты исследования, в ходе которого в Нью-Йорке замеряли антитела и получили данные, что у примерно 60 процентов жителей есть иммунитет. Такая же информация есть и из Москвы. Вопрос только в том, сколько этот иммунитет будет сохраняться", - подчеркнула Токарчук.

По словам эксперта, есть различные данные, на сколько хватает иммунитета — специалисты колеблются в оценках, называя сроки от трех месяцев до трех лет. Тем не менее, данные из двух крупных городов — Нью-Йорка и Москвы обнадеживают, заключила Токарчук.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1593)

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