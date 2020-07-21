Токарчук: когда COVID-19 пойдет на спад

Введенный в Молдове карантин сдерживал распространение коронавирусной инфекции, но ровно до того момента, как был отменен. С одной стороны, ситуация в стране требовала возобновления экономической деятельности, поскольку продолжение грозило крахом отдельным отраслям, с другой — ослабление карантинных мер вызвало рост числа новых случаев COVID-19. Как отметила эксперт в области общественного здравоохранения Алла Токарчук, при принятии такого решения рассматривалась вся проблема в комплексе, а не только ее медицинский аспект, и аргументы в защиту экономики оказались более вескими. Однако люди тоже оказались не подготовлены к тому, что их ожидает.
"Возможно, у людей нет страха перед болезнью потому, что знаний о ней недостаточно. Также им поступала очень разная информация — от того, что это серьезное заболевание, от которого всем необходимо беречься, до того, что этот вирус не страшен и его можно перенести "на ногах", - сказала Токарчук.
В то же время, заболеваемость и в мире, и в нашей стране обязательно пойдет на спад, как только будет сформирован популяционный иммунитет.
"На прошлой неделе вышли результаты исследования, в ходе которого в Нью-Йорке замеряли антитела и получили данные, что у примерно 60 процентов жителей есть иммунитет. Такая же информация есть и из Москвы. Вопрос только в том, сколько этот иммунитет будет сохраняться", - подчеркнула Токарчук.
По словам эксперта, есть различные данные, на сколько хватает иммунитета — специалисты колеблются в оценках, называя сроки от трех месяцев до трех лет. Тем не менее, данные из двух крупных городов — Нью-Йорка и Москвы обнадеживают, заключила Токарчук.
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