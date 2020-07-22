Мокану: как бороться с "текучкой" медицинских кадров в Молдове

Объявленные в Молдове реформы в сфере здравоохранения можно только приветствовать, но понадобятся время и дополнительные усилия, чтобы изменить ситуацию, заявил в эфире студии Sputnik Молдова председатель Ассоциации социологов и демографов Молдовы Виктор Мокану.

Утро на Sputnik’e Мокану: как бороться с "текучкой" медицинских кадров в Молдове

О необходимости реформ в медицинской сфере в нашей стране заговорили с началом пандемии COVID-19. Когда тесты стали выявлять все большее количество больных, вскрылись и все недостатки нашей сегодняшней медицинской системы, и тогда заговорили о реформировании. Председатель Ассоциации социологов и демографов Молдовы Виктор Мокану рассказал, что предыдущая реформа, подразумевавшая переход к страховой медицине, в принципе, помогла сохранить медицинскую систему в стране, иначе сейчас медицина оказалась бы полностью разрушена.

"Сегодня так и не решены главные проблемы медицины: это мотивация врачей и создание условий для работы врачей. Если бы эти два вопроса мы решили, у нас не было бы такой текучки медицинских кадров, а медики не уезжали бы за рубеж", - отметил Мокану.

Как подчеркнул социолог, сегодня средний возраст врачей в Молдове очень высок, молодые кадры ориентированы на то, чтобы искать работу за рубежом. В этом смысле, инициативы, представленные правительством, за которые проголосовал парламент, очень своевременны, так как они включают в том числе и меры по улучшению благосостояния и условий труда медработников.

"Двойное повышение зарплат, о котором объявило правительство — это очень хорошо. Плохо, что сделано это будет не сразу, а поэтапно, но это связано с состоянием экономики Молдовы. Я считаю, что увеличение зарплаты поспособствует тому, что больше людей захочет прийти в систему и работать", - заключил Мокану.

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