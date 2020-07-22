Косован: молдаван выставляют преступниками, хотя мы, скорее, жертвы

Специализированный портал Numbeo опубликовал статистику, согласно которой Молдова на четвертом месте в Европе по уровню преступности. В эфире студии Sputnik Молдова информацию прокомментировал экс-вице-министр внутренних дел республики, ветеран МВД Геннадий Косован.

Утро на Sputnik’e Косован: молдаван выставляют преступниками, хотя мы скорее жертвы

Молдова оказалась на четвертом месте в Европе по уровню преступности - после Украины, Швеции и Франции. Действительно ли у нас все так плохо, или цифры статистики в данном случае неверно отражают картину? Как отметил бывший вице-министр внутренних дел Молдовы Геннадий Косован, уровень преступности в Молдове является следствием уровня бедности в нашей стране. Поэтому среди преступлений преобладают кражи, грабежи, хищения, то есть, то, что связано с незаконным завладением чужим имуществом. Если же говорить об особо тяжких преступлениях, то они составляют до 25 процентов от общего числа преступлений.

"Если брать в расчет именно особо тяжкие преступления, то мы далеко не впереди в Европе, у нас 30 место. Я хорошо знаю ситуацию в Греции, Италии, Испании, Португалии, где орудуют международные преступные синдикаты. Там широко распространены такие преступления, как торговля наркотиками, оружием", - заявил Косован.

По словам эксперта, Молдову помещают в такого рода рейтинги, оценивая нас как одного из лидеров международного трафика людей. Однако это не соответствует истине, так как в данной ситуации было бы правильнее рассматривать нашу страну не как преступника, а как пострадавшую сторону, поскольку жертвы трафика — это наши граждане.

А спрос на них идет как раз из Европы, подчеркнул Косован. Да, уровень преступности в Молдове высокий, но только если смотреть на статистику общего количества преступлений, не оценивая степень их тяжести, подвел итог эксперт.

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