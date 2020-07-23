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Василий Кантаржи
© Sputnik / Osmatesco

Кантаржи: для возвращения мигрантов домой не созданы условия

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200723/31033698/cantarji-dlya-vozvrascheniya-migrantov-domoy-ne-sozdany-usloviya.html

Социолог Василий Кантаржи в эфире студии Sputnik Молдова рассказал, есть ли сегодня шансы для возвращения домой наших трудовых мигрантов.

Утро на Sputnik’e
Кантаржи: для возвращения мигрантов домой не созданы условия

Наши мигранты уехали от безработицы и бедности, но для их возвращения домой потребуется решить не только эти две проблемы. Шансы на их возвращение могли быть выше, если в стране также были бы созданы благоприятные социально-бытовые условия.

Поэтому, несмотря на то, что в странах Европы сейчас тоже кризис, и многие из мигрантов остались без работы, но все же они предпочли остаться там, а не возвращаться обратно на родину. К тому же, более половины из них находятся за рубежом вместе с семьями, а переезжать обратно с семьей намного сложнее, чем одному. И хотя исследования социологов устойчиво демонстрируют нам, что на вопрос "Хотели бы вы вернуться в Молдову" большинство мигрантов отвечают положительно, но, на самом деле, они уже слишком интегрированы в экономику и социальную систему принимающей стороны, и для своего возвращения на родину не предпринимают никаких шагов, отметил социолог Василий Кантаржи.

"Если тех же мигрантов, которые заявили о своем желании вернуться домой, начать спрашивать, какие конкретные шаги они предприняли для возвращения, мы очень быстро придем к выводу, что это гипотетическое желание", - заявил Кантаржи.

Тем не менее, забыть о мигрантах, посчитав их теперь гражданами другой страны, которые никакого отношения к Молдове более не имеют, тоже неверно. Мигранты продолжают следить за тем, что происходит в нашей экономике, политике, и активно влияют на эти сферы жизни государства.

"Давайте вспомним последние выборы, вспомним, какое количество людей явилось к избирательным участкам, расположенным за границей. Это свидетельствует о высокой заинтересованности мигрантов событиями у нас в стране", - подчеркнул социолог.

Кишинев
© Sputnik / Osmatesco
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Попытки вернуть мигрантов домой, конечно же, уже предпринимались нашим государством, например, Правительственная программа PARE 1 + 1, но это — капля в море, считает эксперт.

Как заключил Канаржи, для того, чтобы страна развивалась, модернизировалась, необходимы человеческие ресурсы, чтобы строить экономику. Для того, чтобы мигранты вернулись домой, страна должна перейти на качественно новый уровень развития в плане уровня жизни, инфраструктуры и так далее. В то же время, для экономического рывка требуются человеческие ресурсы, но миграция уменьшает их. В итоге, получается замкнутый круг, разорвать который нам пока не под силу.

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