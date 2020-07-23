Ларюшина: рынок труда в Молдове испытывает дефицит квалифицированных кадров

Выход Молдовы из кризиса затрудняется тем, что у нас наблюдается серьезный недостаток на рынке труда, заявила в интервью студии Sputnik Молдова экономический эксперт Татьяна Ларюшина.

Утро на Sputnik’e Ларюшина: рынок труда в Молдове испытывает дефицит квалифицированных кадров

Все инфраструктурные проекты, задуманные в Молдове, потребуют кадров высокой квалификации, но за годы, когда отток рабочей силы из страны был огромным, сформировался дефицит специалистов. И, кто бы мог подумать, но Молдова, которая долгое время была страной-поставщиком дешевой, но при этом высококвалифицированной рабочей силы как на Запад, так и на Восток, сегодня сама нуждается в ней. Как рассказала экономист Татьяна Ларюшина, у нас стареющее население, а за два десятилетия мы превратились в страну с дефицитом рабочих рук.

"Если вы спросите предпринимателей, с какими проблемами они сталкиваются, две трети, если не больше, вам скажут, что самая большая проблема — это трудовые ресурсы", - отметила Ларюшина.

Кроме того, по словам экономиста, миграция спровоцировала и такую проблему, как снижение квалификации кадров, и это затрагивает абсолютно все отрасли. Профессионалы высокого класса востребованы за рубежом, и в стране таких специалистов остается все меньше.

"Ни для кого не секрет, что освободившиеся рабочие места занимают люди, которые в любое другое время близко бы не были подпущены к работе в организации. Потому что если приходит работник, получивший не знания, а диплом, он больше проблем приносит компании, чем пользы", - заявила Ларюшина.

Качество трудовых ресурсов очень сильно будет влиять на способности нашей экономики восстанавливаться после кризиса, добавила эксперт.

Сейчас мы находимся на этапе очень важных перемен, которые обычно либо "лечатся" в результате шоковых реформ, либо решаются только со сменой поколения.

Для выхода из кризиса нам необходимо увидеть преимущества даже в такой ситуации и суметь воспользоваться теми выгодами, которые можно извлечь в данном случае.

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