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Юлиана Дрэгэлин.
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Дрэгэлин: у Молдовы есть шансы стать экономическим мостом между ЕС и ЕАЭС

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Тема:
Молдова и ЕАЭС (117)
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Наша страна не должна игнорировать те возможности, которые предоставляет Евразийское экономическое пространство, подчеркнула госсекретарь Министерства экономики и инфраструктуры Юлиана Дрэгэлин.

Утро на Sputnik’e
Дрэгэлин: у Молдовы есть шансы стать экономическим мостом между ЕС и ЕАЭС

В Минске завершилось заседание межправительственного совета Евразийского экономического союза. Молдова принимала в нем участие в качестве страны-наблюдателя. В интервью студии Sputnik Молдова госсекретарь Министерства экономики и инфраструктуры Юлиана Дрэгэлин отметила, что для нашей страны такое событие знаковое.

По ее словам, благодаря таким встречам экономическим агентам легко потом выстроить отношения, так как становятся понятными цели и задачи.

"Обмен информацией и опытом между странами ЕАЭС и РМ приведет к решению проблем, с которыми приходится сталкиваться сейчас", - сказала Дрэгэлин.

Александр Рар
© Sputnik / Юрий Корсунцев
Рар: Молдова найдет свою нишу в общем пространстве ЕС и ЕАЭС
Госсекретарь Минэкономики подчеркнула, что на встрече молдавская делегация рассказала о перспективах Молдовы стать транспортным коридором между Европой и Азией.

"Мы рассказали о нашем потенциале, который можно реализовать в рамках ЕАЭС. Молдова является хорошим мостом между Евразийским союзом и ЕС", - отметила она.

По словам чиновницы, молдавская сторона также высказалась за сотрудничество с Евразийским банком развития, так как он является важным инструментом по привлечению инвестиций и развитию инфраструктуры. А это весьма актуально для Кишинева, который начал разрабатывать программу индустриализации страны до 2030 года.

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Тема:
Молдова и ЕАЭС (117)

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