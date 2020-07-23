Дрэгэлин: у Молдовы есть шансы стать экономическим мостом между ЕС и ЕАЭС

В Минске завершилось заседание межправительственного совета Евразийского экономического союза. Молдова принимала в нем участие в качестве страны-наблюдателя. В интервью студии Sputnik Молдова госсекретарь Министерства экономики и инфраструктуры Юлиана Дрэгэлин отметила, что для нашей страны такое событие знаковое.
По ее словам, благодаря таким встречам экономическим агентам легко потом выстроить отношения, так как становятся понятными цели и задачи.
"Обмен информацией и опытом между странами ЕАЭС и РМ приведет к решению проблем, с которыми приходится сталкиваться сейчас", - сказала Дрэгэлин.
"Мы рассказали о нашем потенциале, который можно реализовать в рамках ЕАЭС. Молдова является хорошим мостом между Евразийским союзом и ЕС", - отметила она.
По словам чиновницы, молдавская сторона также высказалась за сотрудничество с Евразийским банком развития, так как он является важным инструментом по привлечению инвестиций и развитию инфраструктуры. А это весьма актуально для Кишинева, который начал разрабатывать программу индустриализации страны до 2030 года.
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