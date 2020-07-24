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Дмитирй Тарабурка
© Sputnik / Osmatesco

Тарабурка: ситуация на рынке недвижимости может в любой момент поменяться

Утро на Sputnik’e
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Sputnik Молдова
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Рынок недвижимости, как говорят специалисты, "просел", уровень сделок упал на 36 процентов. Информацию об этом в эфире студии Sputnik Молдова прокомментировал эксперт в сфере недвижимости Дмитрий Тарабурка.

Утро на Sputnik’e
Тарабурка: ситуация на рынке недвижимости может в любой момент поменяться

 

Во втором квартале 2020 г. продажа-покупка квартир была на уровне чуть более 4 тыс. сделок — минимальное значение за последние три года. Тенденция к тому, что на рынке недвижимости фиксируется спад, действительно, верная. Однако она не фатальна, а спад — не свидетельство краха. В Молдове колебания на рынке недвижимости, в принципе, не особо влияют на сам рынок, на цены на нем.

То, что люди стали меньше покупать недвижимость — свидетельство отсутствия у них денег и доступности банковского финансирования. Как только такая возможность появится — все восстановится, считает эксперт в области недвижимости Дмитрий Тарабурка.

"Для того, чтобы люди стали больше покупать жилья, они должны увидеть какие-то возможности в стране: перспективы развития, социальную озабоченность государства народом, условия проживания внутри страны", - отметил эксперт.

Недвижимость, архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В то же время, если снижается спрос, то это обычно влечет за собой и снижение цены, и рынок недвижимости в принципе тоже отреагировал на этот фактор. Снижение цен уже фиксируется, если судить по тем предложениям, которые есть в данный момент на рынке, то кривая цен демонстрирует спад в пределах 10-15 процентов. Однако, эта тенденция носит временный характер и в любой момент может поменяться.

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