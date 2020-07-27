Арпентин: красные сорта винограда пострадали от засухи в этом году

Засушливое лето 2020 может негативно сказаться на урожае винограда, предупредил в эфире студии Sputnik Молдова директор Национального офиса вина и винограда Георгий Арпентин.

Утро на Sputnik’e Арпентин: красные сорта винограда пострадали от засухи в этом году

Пандемия и погодные условия, безусловно, сказались на ситуации в сельском хозяйстве Молдовы. Непростая ситуация сложилась в сфере виноградарства: прохладный май, засушливые июнь и июль привели к тому, что урожай столового винограда на полях начнут собирать позже обычных сроков. Как рассказал в интервью студии Sputnik Молдова директор Национального офиса вина и винограда Георгий Арпентин, сбор винограда начнется в первых числах августа, а по графику должен был состояться во второй половине июля.

Он подчеркнул, что белые сорта лучше перенесли засуху, чем красные.

"В целом, картина неоднозначная. На плантациях по стране ситуация разная, но все специалисты обратили внимание, что сильнее пострадали красные сорта винограда. Это, безусловно, связано с засухой", - сказал Арпентин.

По его словам, качество гроздьев будет зависеть от накопления красящих и фенольных веществ и фенольного созревания. Арпентин отметил, что согласно предварительному прогнозу, в этом году урожай винограда будет на 20 процентов ниже, чем в прошлом.

"Такая ситуация у нас была в 2013 году. Но были времена и похуже, конечно. Сейчас примерно треть виноградников находится в хорошем состоянии", - заверил он.

Глава Национального офиса вина и винограда подчеркнул, что более точные прогнозы по продажам и производству вина можно сделать чуть позже, после 15 августа, когда на перерабатывающие предприятия поступят партии винограда нового урожая. Он выразил уверенность, что дефицита винной продукции не будет, так как благодаря предыдущим годам, сохранились хорошие запасы.

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