Кулева: въезд в Болгарию разрешили, но отдых в ней может оказаться дорогим

Минздрав Болгарии выступил с заявлением о том, что молдавским гражданам разрешат въезд на территорию этой страны, правда, с условием наличия при себе справки о сданном тесте на COVID-19 с негативным результатом. Тест необходимо сдать методом ПЦР, не ранее, чем за 72 часа до въезда в Болгарию, кроме того, справка должна быть на английском языке. Кроме жителей Молдовы, такие же правила действуют в отношении жителей Северной Македонии, Косово, Сербии и Украины.
Как рассказала руководитель одной из туристических компаний Кишинева Прасковья Кулева, в данный момент решается проблема с обеспечением для молдавских туристов "зеленого коридора" через Румынию, так как болгарская сторона понимает, что без него можно не рассчитывать на туристов их Молдовы. Эту проблему в ближайшие дни Болгария планирует решить. Сложнее с тестами, отметила Кулева.
"Сейчас наша задача — обзвонить тех, кто купил путевки, и спросить, готовы ли они делать эти тесты, зная, что тест стоит 800 леев. А еще требуется заплатить за перевод справки на английский, так что стоимость справки составит 900 леев. Если учесть, что отдыхать обычно едут семьи с детьми, получается дорого", - сообщила эксперт.
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