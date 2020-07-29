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Прасковья Кулева
© Sputnik / Miroslav Rotari

Кулева: въезд в Болгарию разрешили, но отдых в ней может оказаться дорогим

Утро на Sputnik’e
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Sputnik Молдова
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Молдавским туристам будет разрешен въезд в Болгарию с первого августа, заявила в эфире студии Sputnik Молдова эксперт в области туризма Прасковья Кулева.

Утро на Sputnik’e
Кулева: въезд в Болгарию разрешили, но отдых в ней может оказаться дорогим

Минздрав Болгарии выступил с заявлением о том, что молдавским гражданам разрешат въезд на территорию этой страны, правда, с условием наличия при себе справки о сданном тесте на COVID-19 с негативным результатом. Тест необходимо сдать методом ПЦР, не ранее, чем за 72 часа до въезда в Болгарию, кроме того, справка должна быть на английском языке. Кроме жителей Молдовы, такие же правила действуют в отношении жителей Северной Македонии, Косово, Сербии и Украины.

Как рассказала руководитель одной из туристических компаний Кишинева Прасковья Кулева, в данный момент решается проблема с обеспечением для молдавских туристов "зеленого коридора" через Румынию, так как болгарская сторона понимает, что без него можно не рассчитывать на туристов их Молдовы. Эту проблему в ближайшие дни Болгария планирует решить. Сложнее с тестами, отметила Кулева.

"Сейчас наша задача — обзвонить тех, кто купил путевки, и спросить, готовы ли они делать эти тесты, зная, что тест стоит 800 леев. А еще требуется заплатить за перевод справки на английский, так что стоимость справки составит 900 леев. Если учесть, что отдыхать обычно едут семьи с детьми, получается дорого", - сообщила эксперт.

Контрольно-пропускной пункт
© Sputnik / Самвел Сепетчян
Что нужно гражданам Молдовы, чтобы получить разрешение на въезд в Болгарию
Сейчас, по мнению Кулевой, многие могут отказаться от идеи отдыха из-за справок. Мало того, что справка обойдется в существенную для многих сумму, еще и в лабораториях, где такой тест можно сдать, наверняка будут очереди. Пока, по данным эксперта, тест на COVID-19 методом ПЦР делают только в лабораториях Invitro. Так что в итоге для желающих отдохнуть этот отдых может получиться довольно дорогим, а, учитывая ажиотаж в лабораториях, еще и хлопотным.

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